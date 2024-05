“Tutto falso”: l’Eredità, sospetti sulla parola alla Ghigliottina. Imbarazzo per Marco Liorni che ha dovuto dare delle spiegazioni in merito all’esito finale del game show di Rai 1.

Non mancano le polemiche quando si parla di Ghigliottina a L’Eredità di Marco Liorni, il game show che piace tanto agli spettatori di Rai 1 nel preserale quotidiano. Anche nella puntata di mercoledì 21 maggio è andata in scena una puntata che ha appassionato il pubblico tenendolo col fiato sospeso fino alla fine, con il gioco più atteso che ha fatto scattare nuove perplessità.

Ad arrivare fino in fondo questa volta è stato il concorrente Sergio che si è confermato campione di giornata dopo una bella battaglia con gli sfidanti Alessio e Francesca prima al Triello e poi ai Cento Secondi. Al penultimo gioco Sergio ha mantenuto la mano conquistando il pass per andare alla Ghigliottina. Ma sui social intanto erano già scattate forti polemiche, che per questo gioco non si fanno attendere con centinaia di commenti che si registrano ogni volta.

E che appunto testimoniano come siano diventati potenti i social e soprattutto che si può fare rumore sul web non solo sui profili degli influencer famosi ma anche in occasione di programmi televisivi.

La “farsa” dei Cento Secondi: pubblico furioso

La nuova edizione del game show L’Eredità si è aperta a settembre con nuovi giochi per i concorrenti, e tra questi ce ne è stato uno, i Cento Secondi, che non è mai stato digerito dal pubblico. Infatti questo gioco, al di la delle risposte esatte da parte dei concorrenti, pare abbastanza casuale, perché passa alla Ghigliottina chi riesce a mantenere la mano sul gong.

Per esempio, se un concorrente indovina tutte le risposte e ne sbaglia solo una, lascia la mano all'avversario che rispondendo all'ultima vince tutto, anche se l'altro giocatore è stato molto più bravo di lui. Ogni volta che si arriva a questo gioco sui social non mancano le polemiche che con i verdetti che scontentano tutti. Sergio è arrivato alla fase finale già con fortuna per qualche spettatore attivo sul web.

Quando si è presentato alla Ghigliottina per lui è stato un piccolo disastro dimezzando praticamente tutto il montepremi iniziale che era di 180mila euro. Sbagliando quasi tutti gli accoppiamenti ha giocato per la parola finale per una vincita possibile di 11.250 euro. Ma anche li è arrivata la grande beffa, con ulteriori polemiche da parte dei follower sui social.

Cosa è successo alla Ghigliottina: l’amarezza di Sergio

Per vincere il montepremi dimezzato Sergio doveva abbinare una parola a questi termini: essere-sotto-borsello-sola-viola. Il campione ha scelto la parola Voce, ma quella giusta invece era Gamba. Sul web in tanti hanno commentato che anche la parola del campione si abbinava bene, con qualcuno che ha anche ironizzato: “Tutto pilotato, come si abbina gamba con borsello? Si inventano di tutto questi autori”.