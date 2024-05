Un Posto al Sole, Raffaele furioso: anche i buoni perdono la pazienza. Fan della celebre soap sconvolti per la reazione di un protagonista storico che si è sempre distinto per il suo comportamento pacato. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

I fan della celebre soap di Rai Tre Un Posto al sole conoscono a memoria i personaggi storici che da anni appassionano con le loro vicende personali il pubblico. Tra questi c’è sicuramente Raffaele, un simbolo della fiction che sin dall’inizio si è sempre distinto per il suo comportamento pacifico e pacato, che lo hanno fatto amare ed apprezzare proprio per il suo grande stile.

Infatti ha mantenuto la calma anche nelle situazioni più delicate che non sono mai mancate dalle parti di Palazzo Palladini, come ben sanno gli appassionati che non si perdono ormai da un trentennio nemmeno una puntata della soap girata a Napoli e che racconta fatti e vicende che ripercorrono quasi fedelmente quello che accade nella vita di tutti i giorni. Proprio questo il segreto del successo della fiction.

Perché Raffaele ha perso le staffe: ecco cosa gli è successo

Se volessimo ricercare i motivi del successo di Un Posto al sole sicuramente potremmo partire dalla bellezza delle location e dalla realtà che racconta la trama della soap. Ma ad aggiungere il tocco finale ci sono le storie dei personaggi principali, che appassionano come sempre il pubblico grazie a colpi di scena continui nella trama che lasciano spesso col fiato sospeso.

Uno dei personaggi che da sempre ha riscosso successo ma anche simpatie è sicuramente Raffaele Giordano, interpretato dal bravo Fabrizio Rispo, attore famoso non solo dalle parti di Napoli ma in tutta Italia. Ebbene, proprio lui che è stato definito da sempre come un buono ha finito per perdere la pazienza arrivando persino alle mani con Roberto Ferri, ruolo interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli.

Nella soap storicamente proprio Raffaele ha sempre cercato di mettere pace proprio nelle vicende che hanno caratterizzato la vita di Roberto, arrivando infatti alle mani proprio quando quest’ultimo ha toccato il suo Diego, il figlio di Raffaele. Il motivo è abbastanza banale: il ragazzo era andato dal Ferri per avvertirlo che Ida aveva deciso di denunciare la sua situazione e riconoscere il bambino nonostante Roberto avesse fatto di tutto per impedirlo (qui invece abbiamo raccontato la difficile storia di Alessia Pifferi).

La reazione furiosa di Raffaele

A quel punto Raffaele è intervenuto anche energicamente per difendere il figlio. Intanto i fan hanno scoperto che il piccolo Antonio non corre nessun pericolo cadendo dalle scale, quando era in custodia di Raffaele, con la trama che potrebbe portare anche ad un riavvicinamento tra Viola ed Eugenio. Pare proprio che nelle prossime puntate della soap i fan ne possano vedere delle belle.