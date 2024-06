I segreti per correre in modo più veloce e tutti gli errori da evitare

Se sei un appassionato di corsa o se semplicemente vuoi tenerti in forma, allora i consigli che stiamo per darti potrebbero farti molto comodo. Esistono, infatti, diverse tecniche per correre più veloce e per ridurre al minimo lo sforzo e i rischi legati a possibili infortuni. Ecco che cosa devi fare e cosa, invece, evitare.

Correre è una delle attività fisiche che maggiormente fanno bene al nostro corpo e alla nostra mente. Si tratta, poi, di una attività super economica. Basterà indossare le scarpe giuste e sarà possibile iniziare l’allenamento in qualsiasi luogo all’aperto si vorrà. Il consiglio è quello di evitare di correre in mezzo alla città, ma di preferire parchi, aree attrezzate, un lungomare e altri posti lontani dagli scarichi delle macchine e degli altri mezzi.

Sono davvero tante le persone che ogni giorno fanno jogging per mantenersi in forma e per lasciare da parte per un po’ lo stress e i problemi del quotidiano. C’è anche chi, poi, va a correre anche per ottenere qualche risultato in più e per prepararsi al meglio alle gare agonistiche.

A prescindere da quale sia l’obiettivo, però, esistono delle tecniche di corsa che ti consentiranno di correre più veloce e di ridurre al minimo la fatica. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

I consigli per correre meglio e più veloce

Sono in molti a credere che per poter correre maggiormente veloce occorra solamente allenarsi di più. Come ovvio che sia, questo aspetto sarà fondamentale, ma per ottenere risultati ancora migliori sarà necessario seguire alcuni consigli sull’adeguata tecnica di corsa da rispettare.

Durante la corsa, infatti, bisognerà prestare massima attenzione alla posizione del nostro busto. Esso dovrà muoversi il meno possibile e rimanere sempre eretto e fermo.

Gli ulteriori consigli da seguire

Il movimento durante la corsa, poi, dovrà essere il più possibile fluido e non meccanico. La differenza fra un atleta professionista e un amatore sarà, infatti, proprio questa. Non si dovrà, quindi, correre in modo frenato, ma la rigidità dovrà essere abbandonata per una maggiore fluidità.

Infine, sarà necessario ridurre al minimo il tempo di contatto al suolo e cercare di migliorare il cosiddetto swing della gamba “libera”. Tutti trucchetti che gioveranno alla tua corsa.

In definitiva, concentrarsi sugli errori di postura e migliorare la fluidità del movimento saranno tutti aspetti che ci faranno andare più veloci durante la corsa.