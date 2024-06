Prodotti Shein e Temu: scatta l’allarme tossicità

I prodotti venduti sulla piattaforma di moda cinese Shein e sul portale Temu presentano dei valori non conformi in merito alla presenza delle sostanze tossiche. La Corea del Sud ha messo in allerta tutti di recente. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Nei giorni scorsi è scattato un vero e proprio putiferio sui prodotti Shein e Temu. I due portali cinesi, infatti, sarebbero finiti nell’occhio del ciclone in seguito a una accusa molto pesante fatta contro di loro dal governo di Seul, capitale della Corea del Sud.

Stando a quanto si apprende, infatti, il livello di tossicità di oltre la metà dei prodotti venduti sui portali Shein e Temu supererebbe di oltre 100 volte i livelli ritenuti accettabili dalla norma. Un dato molto allarmante che sta causando paura nei consumatori.

Ma quali prodotti presenterebbero valori non conformi? Analizziamo tutti i dettagli sui parametri di sicurezza. Ecco che cosa c’è da sapere.

Shein e Temu nell’occhio del ciclone: le accuse sono pesantissime

Stando a quanto dichiarato dal Seoul Metropolitan Government, sarebbero soprattutto i prodotti per bambini immessi sul mercato dai colossi cinesi Shein e Temu a presentare livelli di sostanze tossiche centinaia di volte maggiori rispetto ai livelli considerati accettabili. Dati davvero molto pesanti che metterebbero in cattiva luce i due colossi cinesi.

Collanine, orologi, scarpe per bambini, borse, cinture e tanto altro ancora. Sarebbe questo il genere di prodotti con valori non congrui in riferimento alla tossicità.

Le dichiarazioni da Seul

I funzionari da Seul hanno reso nota la seguente dichiarazione in merito all’allarme tossicità lanciato sui prodotti per bambini di Shein, Temu e non solo: “In seguito all’ispezione di 93 prodotti per bambini venduti da Ali, Temu e Shein su un totale di 7 volte dal mese scorso, 40 sono stati giudicati non conformi. Di questi, tutti, tranne i sette prodotti per i quali sono stati rilasciati i risultati questa settimana, sono stati rimossi dal sito“.

Dalle analisi sono stati rilevati nei prodotti delle quantità ingenti di ftalati, vale a dire delle sostanze chimiche utilizzate per rendere la plastica maggiormente morbida. Tali sostanze, se presenti in grandi quantità, possono apportare disturbi all’apparato cardiaco e disturbi ormonali.

Sono stati anche rintracciati contenuti non conformi in riferimento al nichel e al piombo. Da Seul hanno fatto esplicita richiesta di rimuovere un numero ingente di prodotti Shein e Temu dai rispettivi siti.