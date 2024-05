“Non si controlla”: Fedez e la preoccupante diagnosi sulla sua salute che sta allarmando tutti i suoi fan dopo la separazione con Chiara Ferragni. Scopriamo cosa sta accadendo davvero al celebre rapper.

Cosa sta succedendo realmente a Fedez? Dopo la separazione con Chiara Ferragni ed il conseguente clamore mediatico che ne è scaturito, non sono mancati momenti difficili per il celebre rapper Federico Lucia che ha dovuto sopportare tante pressioni con conseguenze anche pesanti sul suo stato di salute, con ansie e preoccupazioni per i fan dell’artista lombardo.

Che in passato ha vissuto anche un periodo molto complicato a seguito di una malattia che per fortuna dopo vari interventi è stata sconfitta anche grazie all’affetto della sua famiglia. Ma adesso, anche con l’episodio della lite con il personal trainer Federico Iovino – che ha deciso di non denunciarlo – le sue condizioni di salute tornano a preoccupare.

Fedez, preoccupano le sue condizioni di salute

A confermare le paure dei fan sono arrivate le parole della psicoterapeuta Emilia Sannini, che in una recente intervista a Il Messaggero, ha provato a fare chiarezza sulle condizioni di salute psichica di Fedez, che ultimamente ha deciso di staccare la spina da difficoltà e polemiche andando in vacanza in Florida con i suoi figli. Un momento rigenerante per lui che forse sta ancora subendo i postumi della separazione con Chiara Ferragni, che non è stata facile.

Infatti la Sannini ha parlato di periodo critico per il rapper, che deve ancora metabolizzare la sua situazione personale, trovandosi catapultato in una nuova realtà. Non sarebbe facile per lui ricominciare a vivere da solo senza l’appoggio quotidiano della moglie in tutto quello che fa. Anche un semplice post da condividere sui social senza la Ferragni per lui potrebbe rappresentare un cambiamento troppo netto rispetto al passato.

Per la psicoterapeuta questa situazione porta a peggioramenti dello stato psichico, perché quando si subiscono certi stress si arriva a dormire di meno e a mangiare anche male, diventando spesso nervosi ed irascibili, una novità rispetto al passato che inevitabilmente è conseguenza di alcuni cambiamenti radicali che non si possono non tenere in considerazione. Ma la specialista è andata in fondo alla sua diagnosi a distanza sul rapper (qui invece abbiamo parlato della difficile situazione che sta vivendo Kate Middleton).

Perché Fedez sarebbe fuori controllo

Arrivando ad ipotizzare degli scenari non proprio facili per il rapper che in alcuni frangenti, come testimonia la lite con Iovino, porterebbe a trovarsi fuori controllo, e la conferma arriva dalla difficoltà costante a gestire le sue emozioni. Uno stato che spesso arriva quando si deve riorganizzare da zero la propria vita.

La psicoterapeuta ha poi aggiunto: “Ha dato voce alla sua emotività infiammabile, e questa probabilmente non sarà l’ultima volta che gli potrà capitare” parlando dell’aggressione a Iovino. Per la Sannini adesso per lui il patto con il pubblico si è incrinato diventando problema quando prima era un punto di forza.