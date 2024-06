Mare Fuori, l’annuncio di Valentina Romani (Naditza ) spiazza i fan. Scopriamo coda ha confessato la giovane attrice in una recente intervista.

E’ stata la protagonista di una delle serie più amate dal pubblico nel ruolo di Naditza, che con la sua storia d’amore con “Chiattillo” (Nicolas Maupas) ha fatto sognare i fan di Mare Fuori nelle prime stagioni, quelle che per tanti sono state le migliori in assoluto di questa fortunata fiction della Rai. Che ancora oggi è attesissima per quel che riguardano i risvolti dei personaggi principali.

Valentina Romani intanto, pur uscendo dalla serie, sta continuando a raccogliere dei successi personali molto importanti, e nelle ultime ore ha annunciato una grande novità ai suoi fan che potranno continuare a seguirla anche in una versione inedita di se stessa. Una veste nuova che rappresenta un cambiamento importante della sua vita.

Valentina Romani si confessa: una grande novità per la sua vita

In attesa dell’uscita della quinta stagione di Mare Fuori, una delle protagoniste assolute come Valentina Romani ha annunciato una importante novità sul suo futuro con la pubblicazione di un libro (“Guarda che è vero” – Rizzoli) racconta la storia di Ellen, giovane di 24 anni che vive la sua vita in modo intenso e alla giornata, un po’ come faceva la sua Naditza nella serie.

La ragazza fa di tutto nel suo romanzo, in attesa di capire quale sarà il suo mondo definitivo. Alle prese con il lavoro da libraia fino a barista e baby sitter. Poi la svolta, con il destino segnato da un evento che cambierà di colpo la scena, con risvolti inattesi, ma anche conoscenze e nuovi amori. In una recente intervista la neo autrice ha confessato tutte le sue emozioni.

In particolar modo quelle che hanno caratterizzato il suo percorso in questo ruolo, ma soprattutto le difficoltà nell’arrivare alla fine ma anche le soddisfazioni per aver realizzato quello che è stato per lei un sogno, insieme a quello di voler fare l’attrice nella vita. Per lei anche questo 2024 è da incorniciare, insomma, con traguardi raggiunti anche prestigiosi.

Cosa si aspetta Valentina Romani per il futuro

Per Valentina Romani si prospetta un futuro davvero roseo e non solo per il suo primi libro. Infatti sono tante le occasioni dove l’attrice appare protagonista: prima nella serie Tutto chiede salvezza 2 su Netflix ma anche in tv con la serie su Rai 1 Gerry e a breve anche su Mediaset con Bardot.

Ovviamente senza mai tralasciare la sua grande passione per la scrittura che sicuramente porterà altri successi nella sua già ricca carriera nonostante la sua giovane età.