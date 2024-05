Mal d’auto, se hai un iPhone puoi risolvere subito il problema con un sistema che la Apple sta pensando per tutti i suoi clienti. Scopriamo come funziona.

Quante volte ci siamo lamentati, a bordo di un veicolo, di non riuscire ad usare il nostro smartphone perché arriva all’improvviso quel malessere, tra nausea e mal di testa, che ci impedisce di leggere delle notizie o di scrivere un messaggio? Sono milioni gli italiani che affermano di soffrire di mal d’auto, un problema ricorrente che ha un nome specifico, e (forse adesso) anche una soluzione.

Nello specifico parliamo di cinetosi, che può generare anche vertigini e sensazioni di vomito, ed è causato da segnali sbagliati e contrastanti di alcuni organi coinvolti nella gestione dell’equilibrio corporeo, tra questi occhi ed orecchie che possono inviare al cervello segnali che appunto vanno in collisione provocando una confusione che genera appunto un malessere generale.

La soluzione di Apple al mal d’auto

In tanti sono costretti proprio per questo motivo, quando viaggiano come passeggeri e non da guidatori, a rinunciare alla lettura, che si tratti di smartphone o tablet, per non trovarsi in questa condizione. Ma a correre in soccorso di queste persone adesso c’è Apple, che ha introdotto la sua Vehicle Motions Cues proprio per tentare di risolvere questo problema per tendere una mano ai suoi utenti.

Si tratta di un’app che, quando attivata, riuscirà a capire quando una persona è seduta in un veicolo sfruttando le tecniche del GPS e di alcuni sensori attivando poi dei puntini che possono aiutare le persone a bordo a risolvere il loro mal d’auto. Infatti questi puntini ridurrebbero i rischi di cinetosi replicando i cambiamenti che si possono attuare quando si è in movimento a bordo di un’auto.

In pratica quando la macchina si muove i puntini si sposteranno aggiungendo un movimento sull’immagine che si sta leggendo, e proprio questo muoversi in continuazione impedirebbe che al cervello arrivino segnali contrastanti che eviterebbero quindi il malessere da mal d’auto. Ovviamente ci sono pareri contrastanti tra gli esperti che si dividono sulla possibile efficacia di questo sistema (qui abbiamo parlato di un altro disturbo che colpisce tanti italiani).

Quando arriverà in Italia la Vehicle Motions Cues

La Vehicle Motions Cues è in fase sperimentale e dovrebbe essere disponibile sui dispositivi Apple con il nuovo sistema operativo iOS18 e iPadOS18 dopo l’estate con l’iPhone16, con le anteprime di giugno che fungeranno anche da test per verificare l’affidabilità della funzione. Che si potrà attivare a proprio piacimento e in base alle esigenze degli utenti.

Lasciandola accesa, con i sensori che si attiveranno automaticamente quando saliremo in auto, o andando ad operare manualmente dalle impostazioni per accenderla o spegnerla in qualsiasi momento. Si tratta di una importante novità che davvero potrebbe risolvere, se confermata, un grosso problema per chi viaggia spesso in auto lamentando questo fastidio.