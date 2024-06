La storia del cagnolino Chester: aveva trovato una casa, ma non ce l’ha fatta

Nessuna famiglia sembrava disposta a prendersi cura di Chester a causa della sua età e delle malattie. Il cagnolino era ormai rassegnato a passare il resto dei suoi giorni in canile, ma a un certo punto è arrivata la svolta inattesa.

Non c’è cosa più bella che accogliere un animale domestico nella propria famiglia, donando al nuovo arrivato tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno e garantendogli una vita felice. Purtroppo non sempre i cani hanno questa grande fortuna: non è raro, infatti, che alcuni amici a quattro zampe si ritrovino a passare molti anni della loro vita in canile, senza nessuno che si interessi a loro. Succede soprattutto agli animali più vecchi, costretti a rimanere nel box perché le famiglie preferiscono altri cani più giovani e con meno problemi di salute.

E’ praticamente la storia di Chester, un chihuahua di 14 anni trovato lungo una strada parecchio trafficata in un giornata invernale particolarmente fredda. Chester è stato recuperato e accudito presso il canile di Bellwood, nell’Illinois, dove gli è stato dato questo nome.

La storia di Chester, il cagnolino anziano che nessuno voleva

Nel canile Chester riceveva attenzioni e cure, ma ovviamente la sua speranza era quella di poter entrare a far parte di una famiglia vera. Non a caso il suo umore in canile era molto triste: spesso il chihuahua si rannicchiava in un angolo del suo box. Il suo problema era quello di molti altri cani, ovvero l’età avanzata e patologie varie.

Ma alla fine qualcosa di meraviglioso è successo. Il Baark Dog Rescue ha infatti contattato Jenny Leech, una donna che già aveva preso con sé diversi cani anziani che avevano tanto bisogno di un posto dove essere amati e accuditi al meglio. Alla fine l’amante degli animali ha scelto di prendere anche Chester, nonostante i problemi di salute. Le indagini sul cagnolino hanno fatto emergere che ha un soffio al cuore e parecchie criticità ai denti.

Il chihuahua era rimasto con la volontaria, ma non ce l’ha fatta

Per questo il chihuahua è stato sottoposto a una pulizia dei denti molto approfondita e a un trattamento per cercare di risolvere il problema a carico del suo cuore. Ma non è tutto, perché Chester ha dovuto fare i conti anche con un’infezione renale: fortunatamente i veterinari sono riusciti a risolvere anche questa problematica.

L’obiettivo era quello di riuscire a trovare una famiglia per Chester, ma ormai Jenny Leech ha deciso di tenerlo con sé. “Siamo onorati di essere la sua famiglia per sempre“, aveva scritto la volontaria in un post su Facebook. Purtroppo la storia non ha un lieto fine.

In un altro post pubblicato qualche giorno fa proprio Jenny Leech ha fatto sapere che Chester è volato via. La vecchiaia e i problemi fisici lo avevano reso “troppo stanco“. La donna ha ringraziato il Baark Dog Rescue e tutti coloro che hanno mostrato tanto affetto verso l’anziano chihuahua, alcuni anche attraverso delle donazioni.