Ballando con le Stelle, il “regalo” di Milly Carlucci agli spettatori: cosa sta per accadere e cosa dobbiamo aspettarci per la prossima stagione.

Sono giorni molto caldi questi di inizio giugno in casa Rai, con l’organizzazione della prossima stagione, che sembra lontana ma che in effetti non lo è affatto, tutta da stabilire. Dopo la doccia fredda per il passaggio di Amadeus al Nove, dalle parti di viale Mazzini si cominciano a delineare i primi scenari, con i programmi da piazzare per sbaragliare la concorrenza.

Tra i format più appassionanti e vincenti della prossima stagione c’è sicuramente Ballando con le stelle di Milly Carlucci, riconfermato dopo i successi dello scorso anno e di quelli precedenti. Proprio intorno a questa storica trasmissione ci sono delle possibili novità e in queste ore si sta lavorando per metterle a punto, per la gioia e la sorpresa dei fan che non stanno già nella pelle (qui abbiamo parlato di un altro personaggio della televisione molto apprezzato dal pubblico).

Ballando con le Stelle, le novità della prossima stagione

Come si apprende leggendo le anticipazioni di TvBlog, pare che ci sia una novità importante che riguarda Ballando con le stelle di Milly Carlucci, che potrebbe anticipare il suo inizio a settembre, un mese prima rispetto agli anni scorsi quando la trasmissione partiva nel mese di ottobre. La volontà dei vertici della Rai pare sia chiara: puntare forte su un format consolidato per tenere a bada la concorrenza per un lungo periodo.

Infatti se da un lato si andrebbe ad anticipare l’inizio della trasmissione, non ci sarebbero novità per quel che riguarda la fine, che rimarrebbe confermata fino a dicembre. Una grande notizia per gli appassionati del programma che emoziona il pubblico, come i dati dello scorso anno sugli ascolti hanno ampiamente dimostrato. Una conferma per Milly Carlucci, che rimane conduttrice di primo piano in casa Rai.

Con lei al timone dello storico programma non sono mancati mai i risultati, e per questo la scelta dei vertici appare chiara: si deve tenere testa in tutti i modi a Mediaset, primo competitor, senza trascurare l’ascesa del Nove, che oltre ad Amadeus ha già ingaggiato, per usare un termine calcistico, Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa (qui invece abbiamo parlato di una famosa conduttrice e del suo periodo di crisi).

La Rai punta su Carlo Conti: non solo Sanremo per il conduttore

Intanto arrivano altre conferme in casa Rai anche per Carlo Conti che oltre a prendersi il Festival di Sanremo dal 2025 ha avuto anche altre buone notizie. Infatti non pare ci siano problemi per il suo Tale e Quale Show che andrà in onda anche nella prossima stagione, anche senza Loretta Goggi che sui social ha voluto annunciare di voler prendersi un periodo di tempo lontano dalla tv.

Insieme a Carlo Conti ci saranno invece, confermatissimi, anche Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, e a questo punto si attende il terzo giudice. Lo scopriremo a breve, tra i tanti annunci che la Rai darà nelle prossime settimane sulla nuova stagione televisiva che in ogni caso già fa discutere parecchio.