Meteo, l’Italia divisa in tre tra caldo afoso e temporali

Durante questa settimana le previsioni meteo relative alla penisola riportano un contesto di ampia instabilità, dividendo il Paese in tre parti. Forti temporali al Nord, caldo afoso al Sud e maggiore stabilità climatica per il Centro.

In particolare, il caldo afoso per le regioni meridionali e il maltempo per quelle settentrionali dovrebbero durare fino a venerdì 14 giugno.

Il meteo della settimana: la penisola divisa in tre parti

Durante questa settimana il meteo della penisola italiana sarà caratterizzato da un’ampia varietà. In particolare, almeno fino a giovedì 13, nelle regioni settentrionali sono previsti temporali intensi, seppur le temperature si manterranno abbastanza alte. Le massime arriveranno, comunque, fino a 25°. Questo fenomeno è dovuto principalmente alla saccatura svedese-francese, la quale porterà un clima particolarmente umido, in grado di generare forti alluvioni.

Meglio al Centro, dove le temperature e le condizioni meteo rimarranno abbastanza stabili, con rari picchi di caldo che non supereranno i 29/30°.

Al Sud, invece, si assisterà ad una ventata di aria subtropicale, con polvere e caldo provenienti dal Sahara.

Questo porterà massime di 40° con afa e temperature nordafricane. Nello specifico, le massime saranno raggiunte durante la giornata di mercoledì 12. Le principali vittime di quest’ondata di caldo afoso saranno la Sicilia (Ad Agrigento e Ragusa saranno raggiunti i 37°, mentre a Caltanissetta e Siracusa la soglia massima sarà di 36°) e la Puglia (Lecce 35°, Bari, Enna e Taranto 34°).

Secondo i meteorologi a partire da giovedì 13 – e ancor di più, venerdì 14 – la situazione dovrebbe sbloccarsi. A quanto pare, infatti, la seccatura svedese-francese dovrebbe espandersi anche nel resto dell’Italia tra giovedì e venerdì, portando pioggia e temporali anche al Centro-Sud. Allo stesso tempo, però, nelle regioni meridionali le temperature si abbasseranno, permettendo di tornare a respirare.

Infine, durante il fine settimana le condizioni meteo dovrebbero tornare stabili, con sole e clima solido in tutta la penisola.

Le previsioni nel dettaglio

Vediamo dunque le previsioni meteo di questa settimana nel dettaglio.

Nella giornata di oggi martedì 11 sono previsti al Nord temporali diffusi. Al Centro il clima sarà prevalentemente soleggiato, con casi isolati di leggera pioggia. Mentre al Sud si assisterà al bel tempo diffuso con temperature abbastanza elevate.

Mercoledì 12 sarà caratterizzato da un tempo particolarmente instabile al Nord, al Centro piovischi soprattutto sul versante adriatico. Infine al Sud caldo e sole per l’intera giornata, con qualche rovescio nel pomeriggio.

Giovedì 13 tempo instabile al Nord, peggioramenti al Centro. Stabile al Sud con bel tempo e temperature elevate.

Venerdì invece si assisterà all’inversione di tendenza, con diffusione di rovesci anche al Centro-Sud.