Supermercato, prezzo alle stelle: il prodotto più amato a tavola ora costa il doppio

Supermercato, prezzo alle stelle: questo prodotto, il più amato dagli italiani, ora costa il doppio. Ecco a quale alimento molti italiani dovranno iniziare a rinunciare.

Dopo il caro bollette si passa al caro alimenti. Questo prodotto, che ritroviamo sempre sulle tavole degli italiani, ora costa il doppio. Occhio agli aumenti: in tanti dovranno purtroppo rinunciarvi.

Il caro alimenti mette in difficoltà le famiglie italiane

La crisi economica continua a farsi sentire. Il 2022 ha rappresentato per tutta l’Italia ma anche per buona parte delle potenze mondiali, un anno drammatico sotto ogni punto di vista.

Tutto è cominciato col Covid, ormai quasi tre anni fa, quando per via della chiusura di quasi tutte le attività lavorative, gli italiani hanno dovuto fare i conti con risorse alimentari limitate e prezzi alle stelle.

Nel 2022, con lo scoppio invece della guerra tra Russia e Ucraina, ecco che il mondo si ritrova ad affrontare il caro bollette e il caro benzina. In questa fase così delicata per l’economia mondiale, non potrebbe succedere di peggio, hanno sicuramente pensato in tanti. Eppure si sono sbagliati.

Ecco che arriva anche il caro alimenti. I prezzi dei prodotti presenti nei negozi alimentari e nei supermercati sono raddoppiati. Non parliamo soltanto del pane e della farina ma anche di un altro prodotto che da sempre è presente sulle tavole degli italiani il cui prezzo è arrivato alle stelle.

Supermercato, prezzo alle stelle: questo prodotto diventa un lusso

Il caro alimenti come il caro bolletta e il caro benzina sta mettendo in ginocchio gli italiani. Negli ultimi tre anni, a causa anche dell’inflazione, si è registrato un aumento considerevole di quasi tutti i beni di prima necessità. A partire dagli alimenti.

Non parliamo soltanto di farina, pane e pasta che hanno visto lievitare notevolmente il costo nei supermercati, ma pure di frutta e verdura che ancora oggi vengono venduti a prezzi spropositati.

Ovviamente il rovescio della medaglia di questa crisi economica non può che essere drammatico per i consumatori. Di fronte a prezzi così esorbitanti, tante sono le famiglie italiane che rinunciano ad acquistare prodotti nostrani preferendo spesso quelli di importazione che arrivano nei supermercati a prezzi più ragionevoli.

Oltre a questi alimenti che abbiamo sopra indicato, si aggiunge ora un altro prodotto a questa lista nera. Anche il prezzo di questo alimento è arrivato alle stelle, stiamo parlando di qualcosa che da sempre è presente sulle tavole degli italiani e a cui i consumatori non vogliono rinunciare ovvero il pollo.

Se anche tu ti ritrovi spesso a girare nei supermercati, luogo preferito per fare la spesa, avrai notato come al banco macelleria il prezzo di questo alimento è raddoppiato rispetto a soli pochi mesi fa.

Secondo alcune statistiche, il pollo è tra gli alimenti preferiti dagli italiani e anche tra quelli più consumati. Purtroppo, con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e l’inflazione, si è registrato un aumento considerevole delle carni che è calcolabile intorno al 9%.

Ormai il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto. Con l’aumento del prezzo del pollo, tante le famiglie che hanno deciso di evitarne l’acquisto e di orientarsi invece su altre carni meno costose.

Ma come mai questo prodotto così amato dagli italiani è arrivato a costare così tanto? Sicuramente la risposta è questa qua: per via del prezzo lievitato dei mangimi necessario per crescere e allevare i polli.

Anche le aziende che si occupano dell’allevamento degli animali hanno dovuto fare i conti con la crisi economica e con gli aumenti dei mangimi. Come stanno cercando di risolvere il problema gli italiani? Dato che per il momento lo stato non sembra andare incontro ai consumatori, in tanti stanno evitando di acquistare polli e prodotti da esso derivati.

Non è però questa una cosa salutare. Sappiamo che l’alimentazione deve essere varia ed equilibrata ed eliminare dal proprio diario alimentare la carne bianca come il pollo, non va affatto bene.

Esso contiene infatti proteine e nutrienti che sono importanti per il nostro organismo. Tra l’altro è un tipo di carne con pochi grassi, adatta anche se si è a dieta. Come fare dunque per portarlo a casa senza svuotare il portafoglio? Il consiglio degli esperti è quello di acquistarlo o una volta a settimana o di acquistare il pollo con le offerte, quelle che spesso si trovano nei supermercati.