Moto Gp, Sprint Race: in Argentina vince Binder davanti a tre italiani

Binder vince la Sprint Race del Gp di Argentina. Secondo l’italiano Bezzecchi, terzo Marini e quarto Morbidelli.

Chiude al sesto posto il campione del mondo Bagnaia, mantenendo così anche la testa della classifica. Davanti a tutti il sudafricano Binder che si aggiudica la seconda Sprint Race del mondiale, poi tre italiani: Bezzecchi, Marini e Morbidelli. Domani alle 19:00 via alla gara con Marquez in pole position.

Sprint Race Gp Argentina: vittoria a sorpresa di Binder

La partenza lampo ha permesso a Binder di aggiudicarsi la seconda Sprint Race stagionale. Il pilota sudafricano partito dalla quindicesima posizione è letteralmente scattato in avanti, arrivando davanti a un trio di piloti italiani.

Una novità, la mini gara introdotta quest’anno con chiaro spunto dal mondiale di Formula Uno, che ha assegnato dunque 12 punti al primo, 9 al secondo, poi ancora 7 e così via fino alla nona posizione. La griglia finale, con Binder in testa, è stata composta da Bezzecchi al secondo posto, poi Marini e Morbidelli. Bagnaia, primo in classifica, ha potuto mantenere la prima posizione grazie al sesto posto che gli ha consegnato quattro punti.

Marquez, dalla pole, è arrivato quinto. Segue come detto Bagnaia – che ha battagliato con il collega spagnolo per tutta la gara – poi Vinales, Martin e Quartararo.

Lo stesso campione del mondo in carica ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky, tornando sulla lotta con Marquez ammettendo di non essere stato in forma perfetta e che per arrivare davanti avrebbe dovuto spingere troppo. Contento del passo in ogni caso, le motivazioni non mancano per la gara di domani che sarà tutta un’altra storia: “Con Marquez ce le siamo date anche troppo, il passo era buono, mi sono divertito, ma mi è mancato lo spunto. La cosa importante era non di cadere o scivolare: la possibilità di fare un podio c’era“.

Decima posizione per Miller, seguono Nakagami, l’italiano Di Giannantonio in Ducati e Zarco. Quattordicesimo posto per Fernandez, chiudono Rins e Augusto Fernandez.

Domani la gara alle ore 19:00

Domani alle ore 19:00 via alla gara del Gran Premio di Argentina. La seconda tappa del motomondiale arriva alla pista di Termas de Rio Hondo, con Marquez che patirà dalla pole position.

Tre italiani dietro lo spagnolo, proprio con Bezzeccchi alla seconda posizione. Terzo posto in griglia per il campione del mondo e leader del mondiale Bagnaia, quarto porto per Morbidelli. Marini partirà invece dalla settima posizione. Quinto Vinales, sesto Zarco.