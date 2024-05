Cozze e vongole, sbagliano tutti: ecco come vanno smaltiti i gusci per evitare le multe

Cozze e vongole, sbagliano quasi tutti: ecco come vanno smaltiti correttamente i gusci per evitare le multe salate in caso di controlli. La risposta non è scontata come pensano in tanti.

Soprattutto nel periodo estivo aumentano in Italia i consumi di frutti di mare e crostacei, in particolare quelli delle cozze e delle vongole, immancabili sulle tavole in tantissime città, e non solo quelle di mare. Come rinunciare ad un buon piatto di spaghetti alle vongole o ad un impepata di cozze, piatti tipici della tradizione napoletana ma esportati in tutto il paese?

Difficile resistere a questa tentazione soprattutto in presenza di un pranzo domenicale con ospiti che si aspettano da noi un piatto che possa lasciare senza parole. Ma dopo aver consumato una bella cena o un pranzo a base di vongole e cozze si presenta per milioni di italiani un dilemma che potrebbe portare anche ad una multa salata in caso di errore.

Come smaltire correttamente cozze e vongole

Il problema è quello dello smaltimento dei gusci di cozze e vongole, una pratica che viene sbagliata da tantissime persone. Infatti bisogna considerare che questi gusci non sono biodegradabili perché composti essenzialmente da carbonato di calcio, un materiale che richiede tempi di smaltimento molto lunghi. Per questo motivo bisogna sapere che non vanno buttati come si potrebbe pensare, nell’umido. Chi lo fa sbaglia e rischia delle multe in caso di controlli.

Per smaltirli in modo corretto infatti bisognerebbe inserirli nell’indifferenziato per evitare che i gusci possano avere un impatto negativo sull’ambiente e più concretamente nel processo di smaltimento. Sono tanti i Comuni italiani che con la raccolta differenziata stanno premiando i cittadini virtuosi, andando allo stesso modo a stanare chi non differenzia nel modo corretto.

Se avete sbagliato sempre tutto anche voi da adesso in poi fate attenzione. Non solo per salvaguardare il nostro ambiente ma anche per evitare multe salate che potrebbero capitarci in qualsiasi momento. Perché rischiare? Basta gettare questi gusci nell’indifferenziato evitare qualsiasi pericolo inutile di incappare nell’errore (qui invece abbiamo dato dei consigli utili per liberarci dai parassiti nell’orto).

Modi alternativi per riciclare i gusci si cozze e vongole

Ci sarebbero in ogni caso anche dei modi alternativi per riciclare i gusci di cozze e vongole, evitando un impatto negativo sull’ambiente che ci circonda, ed allo stesso tempo avendo in casa degli oggetti originali ricavati proprio da questi gusci. Infatti si potrebbero con un po’ di fantasia creare degli oggetti utili per la nostra casa, anche con semplice effetto ornamentale.

Con stili che potrebbero richiamare ambienti marini e creare atmosfere colorate e cordiali negli ambienti che si frequentano tutti i giorni. Sul web ci sono tantissimi tutorial che possono fare al caso nostro per aiutarci in queste creazioni artistiche che potrebbero dare un tocco estremamente originale alle nostre case.