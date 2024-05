“La situazione sta precipitando”: Royal Family, ore d’ansia per William e Kate. Scopriamo cosa sta accadendo a Palazzo con gli ultimi aggiornamenti che sembrano preoccupanti.

Il 2024 per la corona inglese al momento non si può considerare sicuramente come un anno facile per la Corona Britannica, alle prese con situazioni delicate che riguardano in primo luogo Re Carlo e a seguire la Principessa Kate Middleton che non si vede in pubblico a seguito della notizia data da lei stessa sulla sua malattia.

Mentre il Re ha ripreso, seppur con grande fatica, tutti gli impegni istituzionali nonostante le sue cure contro il cancro siano in corso, della futura regina non si hanno più notizie, tanto che si parla di situazione critica che starebbe attraversando insieme a William e ai figli. Un quadro non proprio rassicurante che giunge dal Palazzo, già scosso nei mesi scorsi da tante polemiche.

Ansia e preoccupazione da palazzo: come stanno Kate e Re Carlo

Tutti ricordiamo le forti polemiche che ha generato Spare, il libro del principe Harry che ha destato clamore e dissidi all’interno della Royal Family, colpita dall’ennesimo scandalo nelle dichiarazioni del secondogenito di Re Carlo, che ha raccontato le sue verità spiattellando tra l’altro dei segreti della Corona al pubblico. La sua azione ha fatto arrabbiare parecchio tutti.

Non solo il padre, che fondamentalmente non lo ha mai perdonato per quello che ha fatto, ma anche il fratello William e la moglie Kate. Insomma, non bastava questo tsunami a Buckingham Palace che sono arrivati come macigni le notizie della malattia del Re e della stessa Kate. I due quadri clinici appaiono poco rassicuranti, soprattutto quello del Re.

Da troppo tempo si sente parlare infatti di dettagli ultimati sulla cerimonia dei funerali del sovrano, anche se in tanti minimizzano che si tratta di prassi e di protocollo, in tanti sono pronti a pensare al peggio. Anche la malattia di Kate preoccupa parecchio e ci sono molti giornalisti esperti di fatti della Corona pronti a giurare sul fatto che la situazione stia precipitando rapidamente (qui abbiamo raccontato come sia forte la preoccupazione a Palazzo negli ultimi mesi).

Come sta davvero Kate, la preoccupazione di William

In questi giorni il principe ed erede al trono William è apparso nuovamente in pubblico dopo qualche settimana di assistenza alla consorte. In tanti si stanno chiedendo come stia davvero Kate, che dalla sua apparizione in pubblico non si è più fatta vedere, con un massimo riserbo che rimane intorno alla sua figura istituzionale.

Proprio per questo non è un periodo facile per William che si sta caricando sulle sue spalle il fardello del peso istituzionale della sua figura, al fianco del padre che continua la sua battaglia. Insomma, per i tanti che prevedevano un futuro roseo per la Corona dopo l’uscita di scena della Regina Elisabetta ci sono state invece solo brutte notizie in quello che per tanti è un vero anno nero per il Palazzo.