Lavoro, bando ASL per 40 posti: chi può fare domanda

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando ASL che mette a disposizione 40 posizioni lavorative per diplomati e laureati. In questo articolo andiamo a parlare nel dettaglio di tutti i requisiti che servono per poter presentare domanda.

Sono tantissime le persone in cerca di un lavoro in Italia. Gli ultimi dati ISTAT hanno fatto emergere che nel mese di marzo 2024 il tasso di disoccupazione registrato è del 7,2%, mentre quello giovanile si aggira intorno al 20%. Rispetto al recente passato sembra che la situazione stia andando un pochino meglio: basti pensare che sempre l’ISTAT ha riportato che a febbraio gli occupati sono stati 41.000 in più. Tuttavia, come accennato, le persone senza lavoro sono ancora molte ed è per questo che ogni volta che esce un bando per posizioni lavorative l’attenzione è massima.

L’inclusione lavorativa è ancora più bassa se si prendono in esame le persone con disabilità. Anche in Italia i soggetti disabili fanno grandissima fatica a trovare un impiego. Ecco perché il bando ASL appena pubblicato e riguardante proprio le persone con disabilità è certamente una notizia importante.

Bando ASL per diplomati e laureati: tutti i requisiti richiesti

Questo bando mette infatti a disposizione 40 posti per diplomati e laureati a tempo indeterminato. Si tratta di 40 posizioni lavorative presso la ASL di Brindisi, destinate esclusivamente a persone disabili. Alle selezioni potranno quindi partecipare sia coloro che hanno un diploma che i candidati che invece hanno conseguito una laurea: l’assunzione prevede un contratto a tempo indeterminato.

Le persone interessate possono presentare la domanda di partecipazione fino al 9 giugno 2024. Ma quali sono i requisiti richiesti per poter partecipare a questo bando di concorso?

Come prima cosa i candidati non devono aver subito destituzioni o dispensamenti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per scarse prestazioni persistenti. Inoltre, coloro che risultano decaduti da una posizione lavorativa perché hanno ottenuto quell’impiego presentando una documentazione falsa o viziata non possono ovviamente partecipare al bando.

Per poter presentare domanda è poi necessario godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione.

Si può presentare domanda fino ai 65 anni di età

Per quanto riguarda l’età, la soglia stabilita dal bando è di 65 anni: superato questo limite non si può più presentare domanda. Inoltre al momento dell’assunzione bisogna dichiarare gli anni di servizio prestati, compresi gli eventuali servizi militari.

Oltre al diploma o alla laurea, come richiesto nel bando, i candidati dovranno appartenere alla categoria dei disabili e dovranno risultare iscritti presso gli ARPAL (Ambiti Territoriali delle Agenzie Regionali Politiche Attive del Lavoro) competenti con certificazione che attesti la percentuale di invalidità.