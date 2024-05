Il significato di notriphobia, un disturbo che colpisce il 40% degli italiani

Forse non tutti sono a conoscenza di un disturbo – denominato notriphobia – che colpisce una larghissima fetta della popolazione del nostro Paese. Di cosa si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo stato d’ansia così diffuso.

Il termine notriphobia potrebbe risultare a prima vista qualcosa di difficile comprensione. In realtà, fa riferimento a un problema che ogni anno colpisce oltre il 40% della popolazione del nostro Paese. Non si tratta di un problema di salute o di una malattia, bensì di un problema psicologico legato a un particolare stato d’ansia.

Nel dettaglio, questo stato d’ansia si riferisce alla paura di non avere ancora effettuato una prenotazione per una vacanza o per un viaggio. In pratica, una persona affetta da notriphobia vive male la situazione legata al non avere ancora un viaggio prenotato al quale poter pensare nel corso della propria routine giornaliera.

Di seguito, analizzeremo tutti i dettagli su questa situazione e scopriremo che cosa è stato rilevato dall’ Osservatorio sui trend dell’estate 2024.

Che cos’è la notriphobia e perché questo stato d’animo colpisce così tanto le persone nel nostro Paese

I dati fatti circolare dall’Osservatorio sui trend dell’estate 2024 – analisi effettuata dal sito PiratinViaggio – sottolineano come questo disturbo psicologico prevalga soprattutto fra i giovani. Infatti, il malessere legato al rimanere a casa senza viaggiare fa riferimento soprattutto a chi è nato a cavallo tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila.

La piattaforma online riservata alla pubblicazione di molte offerte su viaggi e vacanze ha reso noto che oltre il 40% delle persone del nostro Paese soffrirebbe di questa sindrome chiamata notriphobia e legata al non aver ancora prenotato una vacanza.

In estate la voglia di andare in vacanza è, senza dubbio, maggiore rispetto ai mesi invernali. Dopo aver passato tanti mesi a lavorare e chiusi in casa nel tempo liberi, molti italiani sognano le vacanze, la libertà e lo staccare la spina dalla quotidianità. Il mare è la meta maggiormente gettonata.

Gli ulteriori dettagli

L’analisi di PiratinViaggio ha reso noto, inoltre, che le persone che prenotano un viaggio vivano il periodo di attesa con uno stato d’animo maggiormente felice e carico di aspettative. Una sensazione che consente di affrontare le settimane lavorative antecedenti al viaggio con maggiore serenità.

Inoltre, è stato evidenziato il fatto che il 60% degli italiani vede la vacanza come una vera e propria priorità. Sono in molti, quindi, a risparmiare durante l’anno per la vacanza e a ridurre altre attività ritenute non necessarie. C’è anche chi, poi, sceglie di viaggiare in periodi di bassa stagione per ridurre i costi del viaggio e dell’alloggio.