Il look completamente diverso di Ultimo quando era più piccolo: da non credere

Ultimo è uno dei cantautori italiani maggiormente apprezzati degli ultimi anni. Il romano è in attività dal 2016 e da qualche anno riempie gli stadi e ha una larghissima fanbase in tutto il nostro Paese. Il suo look delle prime apparizioni, però, era molto diverso rispetto a quello attuale. Ecco la foto del passato di Ultimo.

Il mondo della musica italiana è invasa negli ultimi anni da nuove proposte un po’ in ogni genere e settore. Uno dei cantautori che hanno fatto il boom nel corso dell’ultimo periodo è, senza ombra di dubbio, il cantautore romano Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi.

Nato nella Capitale il 27 gennaio del 1996, Ultimo ha 8 anni di attività alle spalle. Il suo successo è scattato dal palco del Festival di Sanremo, quando nel 2018 si è imposto nella categoria delle “Nuove Proposte” cantando il brano “Il ballo delle incertezze”.

Da quel momento in poi il suo successo è stato travolgente e ogni anno riempie gli stadi in ogni zona d’Italia. Sono già 6 gli album pubblicati da Ultimo nel corso della sua carriera. Fra le sue canzoni più note troviamo i brani “Pianeti”, “Ovunque tu sia”, il già menzionato “Ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio” e tante altre ancora.

Il cambiamento di Ultimo rispetto alle ‘origini’

Ultimo si è piazzato al secondo posto a Sanremo nel 2019 con il brano “I tuoi particolari” e al quarto posto nel 2023 con il brano “Alba”.

Il look attuale di ultimo è ampiamente riconoscibile per i tanti tatuaggi che ha sul corpo e per una capigliatura corta e sbarazzina. Il 28enne, però, da piccolo aveva un look completamente diverso.

I suoi capelli erano maggiormente lunghi e, nel corso della sua prima apparizione in pubblico, non aveva ancora alcun tatuaggio. Ci riferiamo a una sua apparizione nel 2014 nel corso della Melody Music School a Roma, una delle accademie di canto e recitazione più note del nostro Paese.

La foto di Ultimo da giovane

Ultimo aveva all’epoca 18 anni, ma era già molto attivo in ambito musicale. La musica, dunque, è sempre stata la sua passione fin da piccolo. Ecco la foto “incriminata”:

Il cantautore viene presentato sul palco prima di una sua esibizione – il brano in questione era “Una canzone che sogna” – e appare con i capelli raccolti e con il codino. La totale assenza di tatuaggi lo raffigura, inoltre, con un look del tutto diverso rispetto a quello attuale.