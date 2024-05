Giorgia Palmas, l’abito bianco e quel dettaglio che spiazza i fan: scopriamo la reazione dei follower dopo la pubblicazione di una foto della conduttrice e showgirl su Instagram.

Giorgia Palmas riesce sempre a finire al centro delle attenzioni anche con una semplice foto postata su Instagram. La celebre showgirl sarda è un personaggio pubblico seguitissimo sui social anche perché spesso posta delle immagini che riguardano la sua vita privata, che finisce sotto i riflettori soprattutto perché sposata con un altro big del mondo dello spettacolo.

Parliamo del suo Filippo Magnini: con l’ex nuotatore sono arrivate le nozze il 14 maggio del 2021 e proprio qualche giorno fa con un post sempre su Instagram la showgirl sarda ha voluto ricordare tutte le emozioni di quella giornata, con sentimenti sempre forti per l’uomo della sua vita. Per loro si tratta di amore vero a distanza di tre anni dal matrimonio.

L’amore dei fan per Giorgia Palmas

E considerando quello che sta accadendo a tantissime coppie del mondo dello spettacolo e della televisione possiamo dire che tra la Palmas e Magnini si tratta di una storia autentica ed un amore vero. Dal loro amore è arrivata, nel 2020, la piccola Mia, che è la seconda figlia della showgirl. Infatti prima dell’arrivo del bel Filippo nella sua vita c’è stato il calciatore Davide Bombardini.

Dalla loro unione era nata nel 2008 la prima figlia della Palmas, Sofia. Ma oggi i due, appaiono assolutamente legati e pronti a percorrere il resto della loro vita insieme. Come detto la showgirl e conduttrice (la ricordiamo come ex Velina e valletta in vari programmi televisivi) è attivissima sui social, in particolar modo su Instagram dove posta spesso delle foto che la riguardano (qui abbiamo raccontato un segreto di Michelle Hunziker confessato ai suoi fan).

E che non passano mai inosservate, considerando quanto sia apprezzata soprattutto dal pubblico maschile che dal suo debutto in televisione non ha mai smesso di seguire la bellezza sarda che non perde mai occasione per mettersi in mostra, non perdendo in verità mai la sua signorilità non apparendo mai volgare a differenza di quanto si può vedere su questo social.

L’ultima foto di Giorgia Palmas conquista i fan

Con l’ultima foto condivisa sul suo profilo Instagram Giorgia Palmas è riuscita con la sua bellezza e sensualità ma anche eleganza e classe, a finire al centro delle attenzioni dei fan, che hanno apprezzato il suo abito bianco che ha esaltato il suo fisico perfetto. Scatto che è stato commentato da tantissimi follower in pochi minuti dalla pubblicazione (qui invece abbiamo svelato un segreto che riguarda la cantante Annalisa).

E che arriva a distanza di pochi giorni dall’anniversario del terzo matrimonio con il suo Filippo. Un grande traguardo per lei che ancora una volta ha voluto mostrare ai suoi fan come sia importante la famiglia e gli amori della sua vita.