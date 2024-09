Pensioni, fino a 43 mesi di sconto sull’età: chi potrà usufruirne

E sono sempre di più gli italiani che vorrebbero andare in pensione in anticipo. Per questo è fondamentale controllare se si hanno i requisiti. Vi invitiamo a informarvi presso i canali ufficiali delle istituzioni e anche di mettervi in contatto con i caf della vostra zona per comprendere se esiste la possibilità anche per voi di andare in pensione in anticipo.

Ecco chi potrà usufruire di uno sconto sull’età e andare in pensione in anticipo. Sono proprio questi gli italiani fortunati. Se volete anche voi chiedere la pensione in anticipo, dovete essere in possesso di requisiti legati all’età, alla categoria e anche agli anni di contributi versati nel corso della vostra vita professionale e lavorativa.

Come andare in pensione in anticipo

Se non sapete ancora a quanto ammonterà l’assegno dopo aver lasciato il lavoro, fate pure il calcolo così. Se invece lo sapete già ma state cercando qualche escamotage per andare in pensione in anticipo, ecco che oggi vi diamo una bella notizia. Infatti chi è in possesso di alcuni requisiti potrebbe poter anticipare il proprio ingresso in pensione e ricevere prima il primo cedolino pensionistico.

Oggi vi parliamo infatti dell’Ape sociale, una misura che consentirebbe a determinati cittadini del nostro Paese di andare in pensione quasi 4 anni prima. E questa notizia arriva in un periodo davvero difficile del nostro Paese, visto che alcune fonti riportino come nel 2024 l’età minima per accedere all’Ape sociale sia aumentata di 5 mesi! In questo modo sono rimaste fuori quelle categorie di persone che non sono riuscite a compiere i requisiti entro l’anno.

Ecco a quanti anni e con quanti anni di contributi

Grazie a questa misura, si potrebbe andare in pensione a 63 anni e 5 mesi con almeno 30 anni di contributi. E coloro che possono beneficiare di questa misura sono coloro che appartengono a delle categorie specifiche, come ad esempio i disoccupati, i caregiver, gli invalidi civili e anche i lavoratori in mansioni gravose.

E con l’Ape sociale si possono guadagnare anche 1500 euro lordi al mese, senza cumulo con altri redditi da lavoro. Non è detto se in futuro continuerà a esserci questa misura, quindi vi invitiamo a informarvi presso i siti ufficiali delle istituzioni e anche presso i caf della vostra zona. Loro sapranno fornirvi tutte le informazioni utili che vi aiuteranno ad andare in pensione in anticipo se siete in possesso dei requisiti relativi all’età, alla categoria e se avete accumulato quegli anni di contributi. L’anno prossimo non si sa se continuerà a esistere l’Ape Sociale, dal momento che si dice che possa essere completamente rimpiazzato da altre misure come l’Opzione Donna e la Quota 103.