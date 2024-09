Vendi e guadagna: con 3 bottoni crei l’impensabile

Vendi e guadagna con le tue creazioni: con 3 bottoni crei l’impensabile e piace molto a chi vuole arredare casa.

Questi lavoretti fai da te sono perfetti per chi ha la passione dell’artigianato e vuole dedicarsi a un’attività manuale. E c’è anche la possibilità di monetizzare questa passione con una buona strategia di marketing.

Il fai da te con i bottoni

Il fai da te è un’arte che non muore mai. E lo è dal momento che si risparmia, ci si dedica a un hobby creativo e si possono vendere anche le proprie creazioni ad amici e parenti o addirittura in mercatini o piattaforme online come Etsy. E vi abbiamo già svelato ad esempio come realizzare delle fantastiche idee fai da te con una ruota dell’auto, dove esce fuori qualcosa di utile. Mentre adesso vi mostriamo un video davvero creativo nel quale una donna realizza dei graziosi fiorellini utilizzando semplicemente dei bottoni.

Nel video in questione la donna inizia scegliendo alcuni dei bottoni più colorati di cui è in possesso per far sì che si sposino bene con l’idea che ha intenzione di realizzare. Si tratta infatti della creazione di fiori e di bouquet. E poi si procura anche della colla a caldo e dello spago. Come potete vedere bastano pochi e semplici materiali per realizzare qualcosa di davvero unico. Si tratta anche di un hobby piuttosto terapeutico che vi permetterà di distrarvi.

Il video tutorial che non puoi perdere

E dopo aver scelto quali saranno i bottoni che comporranno i vostri fiori, ecco che potrete applicare la colla a caldo su quello che avete deciso che sarà il retro del vostro bottone. Lì potrete quindi, oltre che attaccare i bottoni tra loro, unire alcuni pezzi di spago e perché no dei fili di juta. Così facendo creerete dei petali.

Potrete anche aggiungere svariati elementi decorativi come ad esempio delle foglie di stoffa o della carta, il tutto da fissare sempre con la colla. Vi invitiamo a lasciare spazio alla vostra fantasia e a sbizzarrirvi, per aggiungere vari elementi decorativi ai vostri fiori in modo unico e davvero originale. Ecco il video che vi mostra passo dopo passo come fare:

E come potete vedere anche dal video, il risultato sarà una bellissima collezione fatta di adorabili fiorellini che sono perfetti per decorare dei regali, delle cornici oppure anche per realizzare alcuni accessori personalizzati. E non dimenticate che avreste anche la possibilità di vendere le vostre creazioni, mostrandovi magari mentre le realizzate sui social. Con una buona strategia di marketing potrete attirare altre persone che amano questo genere di fiori ma che non sanno realizzarli.