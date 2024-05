Annalisa pronta a lanciare una hit estiva con Tananai: fan in fibrillazione

Come ogni estate anche stavolta Annalisa è pronta a lanciare la hit estiva: i rumors parlano di una collaborazione con Tananai, con cui si esibirà il 2 giugno a Giovinazzo (Bari). Continua a leggere per saperne di più.

I fan di Annalisa attendono con ansia la nuova hit della cantante ligure. Anche questo 2024 è cominciato nel segno dell’artista di Carcare, che ha partecipato al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto con la sua Sinceramente. Un brano con cui la Scarrone non è riuscita a trionfare nella kermesse sanremese ma che fin da subito ha spopolato in radio e sulle varie piattaforme di streaming musicale.

Un successo, quello di Annalisa, che segue quanto l’artista è riuscita a fare lo scorso anno, grazie a brani come Mon Amour, Ragazza sola, Euforia e Disco Paradise, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31. Canzoni che sono rapidamente diventate dei veri e propri tormentoni, contribuendo ad aumentare la fama di Annalisa in Italia e all’estero.

Annalisa, hit estiva con Tananai? Cosa trapela

Lo si è visto anche nel primo tour di palasport della cantante 38enne: ogni tappa ha fatto registrare il tutto esaurito. Stesso entusiasmo anche all’Arena di Verona, dove il 14 e il 20 maggio la Scarrone si è esibita in due concerti che hanno letteralmente fatto impazzire i tantissimi fan giunti a vederla in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Annalisa è già pronta per affrontare un’estate ricca di date lungo tutta la Penisola; in più, pare proprio che la cantante ligure stia per rilasciare una nuova super hit estiva, ancora una volta in compagnia di uno degli artisti del momento. Stando a quanto rivelato dal giornalista Mattia Buonocore, infatti, pare proprio che la nuova canzone di Annalisa vedrà la partecipazione di Tananai.

Domenica 2 giugno i due si esibiranno a Giovinazzo (Bari), in Piazza Vittorio Emanuele II, in occasione del ‘Road to Battiti’. C’è ovviamente grande attesa per questo concerto – che sarà gratuito, ndr – ma anche per il probabile nuovo pezzo dei due artisti.

La cantante a Sanremo 2025 come co-conduttrice: un’ipotesi concreta

Sia Annalisa che Tananai hanno Paolo Antonacci come autore in comune e questo dettaglio non fa che aumentare i rumors. Cosa possiamo aspettarci da questo brano? Di sicuro si tratterà di un pezzo che farà ballare, dato che uscirà a ridosso dell’estate.

I fan della Scarrone non aspettano altro e sperano anche in qualche novità in più su una sua possibile partecipazione a Sanremo 2025. Stavolta non come concorrente: l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi potrebbe infatti affiancare Carlo Conti alla conduzione della kermesse sanremese.