Avvistamento record in Italia: è accaduto in Salento

È avvenuto un avvistamento da record in Italia: è accaduto in Salento ed è davvero incredibile, ecco di cosa si tratta. Siamo sicuri che di cosa stiamo parlando e tutti i dettagli vi stupiranno davvero.

Vi sveliamo tutti i dettagli di questo avvistamento i cui dettagli stanno facendo il giro del web. È davvero qualcosa di assolutamente incredibile.

Avvistamento record in Italia

Dopo avervi svelato tutto sul raro avvistamento che fa preoccupare le autorità, mai visto questo esemplare, oggi vi parliamo di un altro avvistamento record in Italia che siamo sicuri che vi lascerà senza parole. Vi parliamo di una creatura che pesa oltre un quintale e che è stata avvistata dentro le acque di San Cataldo, in Salento.

Ed è proprio qui che si è stabilito quello che è un vero e proprio record in Italia. L’evento in questione sarebbe avvenuto il 2 settembre del 2024, quando è stato avvistato qualcosa di considerato davvero raro. Ed ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli di quest’avvistamento incredibile, che sta facendo il giro del web.

Ecco di cosa si tratta

La creatura che è stata avvistata nelle acque del Salento non è altro che il pesce *Mola mola*, cioè il pesce luna, il pesce osseo più grande al mondo. Ed è molto raro che si avvicini alle coste italiane, proprio per questo quando lo fa è sempre una notizia che fa il giro di tutti i giornali. E questo sarebbe un pesce dal corpo massiccio, con una forma quasi circolare, che sarebbe in grado di raggiungere anche i 3 metri di lunghezza. E per quanto riguarda il peso, arriviamo a 2 tonnellate. Questa creatura vive principalmente in mare aperto e le sue acque preferite sono quelle temperate e quelle tropicali. E di cosa si nutre? Di piccoli pesci e anche di plancton e di meduse.

In molti lo hanno definito un nuotatore dall’aspetto goffo, e invece è davvero agile e riesce a nuotare in modo sincronizzato con le sue pinne dorsali e persino con quella del suo lato posteriore. È un pesce che capita che emerga in superficie per sdraiarsi su un fianco, dando a tutti l’impressione di prendere il sole: ed è proprio per questo che in inglese è stato soprannominato come “sunfish” (pesce sole), mentre in italiano si chiama pesce luna. Ad avvistare questo pesce luna recentemente è stato Antonio Porpora. E tutti sono rimasti incredibilmente stupiti da quanto sia straordinario e incredibile il Mediterraneo con la sua bellissima biodiversità. Ed è sempre più evidente che sia davvero importante tutelare gli ecosistemi per dare la possibilità a specie come questa di sopravvivere ancora a lungo.