Serpenti in casa, come allontanarli in poche mosse e stare tranquilli in questo particolare periodo dell’anno con la presenza di questi rettili che rappresenta una seria minaccia per tutti.

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della bella stagione si presentano nelle nostre case e nei giardini alcuni pericoli derivanti dalla presenza di insetti ed animali fastidiosi e pericolosi che potrebbero minacciare anche la nostra voglia di trascorrere delle ore della giornata all’aperto sfruttando anche un clima mite. Tra questi animali ci sono di sicuro anche i serpenti.

Che proprio in questi mesi si risvegliano dal letargo e possono comparire anche in zone dove non sono mai apparsi in passato. Il motivo è abbastanza semplice ed è collegabile ai forti cambiamenti climatici che stanno condizionando gli ultimi anni anche l’Italia. Infatti non è raro imbattersi in un serpente anche in città, come accaduto per esempio a Roma.

Dove si trovano i serpenti pericolosi in Italia

Non è raro dunque trovare serpenti anche in città, a differenza di quanto accadeva in passato. E come abbiamo anticipato sopra, il motivo risiede principalmente nei cambiamenti climatici ed al surriscaldamento della terra. Infatti con le estati sempre più torride e con la siccità che resta una criticità per alcune regioni, potremmo trovare dei serpenti assetati anche nelle città.

In cerca di acqua e anche di cibo. In Italia l’unico serpente davvero pericoloso è la vipera, che non si trova tra l’altro in tutte le nostre regioni. La presenza più massiccia è quella dell’area appenninica del Centro Italia, ma in base al discorso che abbiamo fatto, non sarebbe una novità che qualche esemplare velenoso di vipera possa provare a discendere le montagne in cerca di acqua nei periodi caldi dell’anno.

Nel resto delle regioni sono presenti serpenti non velenosi e quindi non pericolosi, soprattutto bisce che sono anche abbastanza innocue. In ogni caso trovarsi un serpente in giardino o in casa, velenoso o innocuo che sia, non è mai una bella esperienza. Quindi meglio trovare dei rimedi per evitare questi contatti con questo rettile (qui abbiamo dato una possibile soluzione per un altro problema in giardino).

Cosa fare in caso di presenza di un serpente in casa o in giardino

Trovare un serpente in casa o in guardino è abbastanza raro ma non impossibile, soprattutto se si abita in zone collinari. Possiamo accorgerci della presenza di questo ospite indesiderato dalla sua pelle: i serpenti infatti mutano la loro pelle in molti periodi dell’anno, e questo indizio potrebbe portarci a sospettare che ci sia un intruso sgradito nella nostra casa.

I nascondigli preferiti sono i mobili e le fessure oltre alle cantine o le soffitte, dove non si registra una presenza costante delle persone durante la giornata. Una volta che siamo sicuri di avere questo rettile in casa si consiglia di operare di notte, quando i serpenti provano a muoversi con maggiore insistenza rispetto al resto della giornata.

Se non riusciamo nel nostro intento possiamo rivolgerci a delle ditte specializzate che poi assicureranno un ambiente sicuro ai serpenti dopo la loro cattura. Per avere la certezza che questi animali possiamo avvertire nelle ore notturne dei rumori sospetti, come quelli della carta vetrata sul pavimento che ci indicano che il serpente sta strisciando e che quindi si muove.

Importante non farsi prendere dal panico e tentare la cattura con trappole precise. Anche se il serpente è in giardino si potrà tentare di isolare la zona dove si avverte la sua presenza tenendo presente che questi animali sono spaventati dall’uomo e che si metteranno in fuga da soli una volta avuto un contatto con una persona. E in giardino è molto facile che questo accada rapidamente.