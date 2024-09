In arrivo arretrati fino a 4000 euro: ecco per chi sono. Proprio questi cittadini italiani potranno beneficiarne.

Arriva una notizia positiva per alcune categorie di lavoratori, che potranno finalmente ricevere gli arretrati. Ecco quando.

Arrivano gli arretrati fino a 4000 euro

In un periodo di grande crisi come quello che stiamo vivendo, la notizia di pagamenti da parte delle istituzioni non può che farci piacere. Ci sono famiglie che ormai non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa dell’inflazione. Per questo sempre più persone cercano aiuto attraverso le domandine che periodicamente vengono aperte, ma ciò ovviamente non basta e serve dare la possibilità agli italiani di avere un lavoro stabile e ben retribuito. E anche i pensionati o chi ha più o meno l’età pensionabile non è che se la passi meglio. Se siete prossimi alla pensione, ecco a quanto potrebbe ammontare l’assegno dopo aver lasciato il lavoro. E se state ancora lavorando a appartenete ad alcune specifiche categorie, arrivano buone notizie per voi. Infatti, proprio già a settembre di quest’anno, NoiPA dovrebbe emettere un cedolino molto speciale che consentirà ad alcune categorie di lavoratori di ottenere gli arretrati loro spettanti.

Gli arretrati in questione sarebbero stati calcolati dal primo di gennaio 2023 e fino al 31 di agosto del 2024. Naturalmente, gli importi ricevuti non saranno uguali per tutti in base alla differenza retributiva che spetta anche in base alla data in cui decorre la progressione economica. e riguarderebbero alcuni aumenti di stipendio relazionati con temi come l’anzianità di tali lavoratori e anche con gli step di carriera. E l’importo massimo che si potrebbe ricevere sarebbe di addirittura 4000 euro! Si tratta di una buona cifra per alcuni, che adesso non vedono l’ora di potersi rimettere in pari con quanto spetta loro. Ecco a quali categorie di cittadini potrebbero andare e quali sono le ritenute che verrebbero applicate.

Sono per queste categorie di cittadini

Gli arretrati fino a 4000 euro sono previsti solo per certe categorie di lavoratori. Stiamo parlando in particolare dei dipendenti pubblici, che sarebbero coinvolti nelle progressioni economiche orizzontali, che sono state approvate dal Ministero dell’Interno. E si tratta di una vera e propria emissione straordinaria che coinvolgerà ben 2.504 dipendenti!

Tra questi troviamo 359 operatori, 1.263 assistenti e 866 funzionari. E vi abbiamo già detto che l’importo che dovrebbero ricevere potrebbe arrivare fino a 4000 euro, ma si tratta di una cifra lorda, dal momento che sarà soggetto a delle ritenute previdenziali pari all’11,15%, oltre che alle imposte fiscali. L’emissione del cedolino con questi arretrati è prevista intorno al 12 settembre del 2024. Mancano quindi pochi istanti e finalmente i lavoratori ai quali spetta potrebbero ricevere questo cedolino che attendono ormai da molto tempo.