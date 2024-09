Lazio, mostra quanto spende per una cena: il costo insolito

Lazio, l’utente mostra quanto spende per una cena: il costo è davvero insolito e scatena i commenti di chi vede lo scontrino. Vi anticipiamo già che la cena era per 3 persone, che hanno scelto di mangiare in un locale piuttosto chic e frequentato lungo la costa del Lazio. Il totale sullo scontrino non è stato quello che in molti si sarebbero aspettati.

Ecco quanto avrebbe speso questa persona che ha cenato nel Lazio e ha pubblicato lo scontrino con il totale. Vi mostriamo lo scontrino originale che è stato emesso proprio qualche giorno fa in questo ristorante posto sulla costa del Lazio.

Il costo di una cena nel Lazio

Dopo avervi svelato quanto costa un caffè a Piazza Navona, la cifra che potreste trovare sullo scontrino, oggi vi parliamo invece del costo di una cena nel Lazio. A rivelarlo è stato un utente che ha pensato bene di pubblicare lo scontrino all’interno di un gruppo su Facebook per condividere con gli altri utenti della rete la sua esperienza.

L’uomo ha raccontato di aver svolto una cena di pesce e di carne a Gaeta, una celebre località posizionata lungo la costa laziale. E il prezzo della cena che ha affrontato ha sconvolto davvero tutti. A cenare sono stati in 3 e il pasto in questione comprendeva degli antipasti, oltre che due menù di mare, un menù di terra e bibite, con piatti come spaghetti alle vongole, filetto di pesce alla brace e polpo. Ma quanto avrà speso questa persona per una cena di questo tipo? Ecco che vi mostriamo di seguito lo scontrino e vi sveliamo la reazione degli utenti.

Ecco a quanto ammonta il totale sullo scontrino

L’utente ha voluto condividere con tutti l’esperienza che ha fatto in questo buonissimo ristorante. Ne ha parlato molto bene e ha condiviso con tutti anche il costo totale che ha dovuto sostenere. Ecco che di seguito vi mostriamo il totale sullo scontrino:

Come potete vedere, per una cena nella costa laziale, a Gaeta, queste tre persone hanno speso un totale di 66 euro, cioè circa 22 euro a testa, comprensivi di bibite. E la persona che ha pubblicato lo scontrino ha chiesto agli utenti cosa ne pensassero e loro non hanno potuto fare altro che considerare il costo piuttosto giusto. Infatti, di solito quella è considerata una zona frequentata e molto chic e non è difficile imbattersi in locali che fanno pagare molto di più. Tutto sommato è stata una cena economica. E sono stati in tanti a evidenziare l’importanza di ordinare i menù fissi che portano di solito a un risparmio.