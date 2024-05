Affari Tuoi, ora è ufficiale: c’è la data della fine del programma, Amadeus saluta dopo anni di grandi successi alla Rai. Fan del programma furiosi.

Tra i programmi più seguiti degli ultimi anni in Italia c’è sicuramente Affari Tuoi di Amadeus, un game show che è riuscito a catturare le attenzioni del pubblico grazie ad un format ben preciso e alla bravura del conduttore che è entrato rapidamente nel cuore degli spettatori. Che puntualmente ogni sera seguono con passione le emozioni dei concorrenti in quello che è diventato il “gioco dei pacchi” che tra colpi di scena ed offerte del dottore ha davvero raccolto numeri importanti.

Soprattutto nell’ultimo anno e grazie al celebre conduttore, marito di Giovanna Civitillo, le serate con Amadeus hanno portato ad ascolti davvero record. E possiamo dire che il 2024 è stato per Rai 1 già da adesso un anno da incorniciare soprattutto per i programmi che grazie ad Amadeus sono diventati seguitissimi. Vogliamo per esempio raccontare quello che è accaduto con il Festival di Sanremo? Uno spettacolo che ha fatto parlare e discutere per settimane.

La fine dell’era Amadeus in Rai spiazza i fan

Così come la notizia dell’abbandono del conduttore che dopo anni lascia la Rai per passare al Nove, seguendo un altro protagonista assoluto della storia della rete pubblica, Fabio Fazio. La notizia della fine dell’esperienza di Amadeus dalla Rai ha deluso parecchio gli spettatori, che nemmeno con le nomine dei suoi successori ha apprezzato la decisione dei vertici di viale Mazzini di provarsi di una punta di diamante tra i conduttori.

Sappiamo già che dal prossimo anno sarà Stefano De Martino a prendere il posto di Amadeus ad Affari Tuoi e che invece a Sanremo ci sarà Carlo Conti. Di cosa farà il prossimo anno invece Amadeus sul Nove ancora non ci sono notizie certe, sappiamo invece bene che si sta avvicinando la data dell’addio tra il conduttore e l’azienda pubblica, un momento che farà brillare gli occhi a tante persone, e non solo agli spettatori da casa che ancora non immaginano il programma dei pacchi senza di lui (qui abbiamo parlato invece di Annalisa e della sua nuova hit in arrivo).

In queste ore ci sono state delle anticipazioni importanti che hanno annunciato l’addio prima del previsto, considerando che il contratto di Amadeus scadrà il prossimo 31 agosto. Ma a quanto pare le strade tra lui e l’azienda pubblica si separeranno prima del previsto, per la grandissima tristezza del pubblico. Intanto la Rai ha anche annunciato cosa andrà in onda al posto di Affari Tuoi nelle prossime serate, per provare a smorzare un po’ i toni per un addio che appare sempre più doloroso.

Amadeus lascia la Rai, adesso c’è la data

Nelle scorse ore su X è circolata la data dell’addio ufficiale di Amadeus da Affari Tuoi: l’ultima puntata del programma andrà infatti in onda sabato 1 giugno, quindi tra pochi giorni le strade del conduttore e l’azienda pubblica si separeranno davvero. La rai ha annunciato intanto che dal 2 giugno partirà ne weekend un programma condotto da Gianni Morandi, “Evviva” che proverà a ridare un po’ di gioia al pubblico di Rai 1 tra canzoni del presente e del passato.