“Dopo 15 anni posso dirvelo”: Michelle Hunziker svela un segreto su Eros Ramazzotti. Parole che hanno colpito i fan che ancora oggi sperano in un ritorno insieme tra i due. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice di Io Canto Family.

Quando si parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tanti i fan che ancora oggi, a distanza della fine della loro storia d’amore, si emozionano ricordando quella relazione che ha fatto sognare il pubblico. Lei che arrivava, giovanissima e bella, dalla Svizzera e dall’altra parte uno dei cantautori più apprezzati della storia della musica italiana.

Purtroppo nel 2009, dopo sette anni insieme e la nascita della loro unica figlia Aurora, i due sono arrivati al divorzio dopo una crisi che è culminata in una dolorosa separazione. Ma i due nel corso degli anni, anche quando sono stati entrambi impegnati in altre storie, i rapporti non sono mai cambiati. E’ rimasto di base un forte affetto e una stima reciproca. Insomma, si sono lasciati senza astio e senza rancore.

Michelle Hunziker-Eros Ramazzotti, i fan ci sperano sempre

Ogni volta che il cantante e la conduttrice appaiono in una trasmissione televisiva, ci sono sempre dei fan che sperano che i due possano decidere di tornare insieme e formare ancora quella coppia che tanto piaceva al pubblico. Ad oggi pare che ci sia semplicemente un grandissimo affetto e stima reciproca che tengono unita la loro famiglia.

Infatti la figlia Aurora è diventata a sua volta mamma del piccolo Cesare Augusto, per la gioia di nonno Eros e nonna Michelle. Intanto la conduttrice è tornata protagonista in tv dopo il suo programma Michelle contro tutti, e sempre su Canale 5 adesso è al timone di Io Canto Family insieme ad altri artisti, con Anna Tatangelo ed altri personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo e della televisione ad accompagnarla in questa nuova avventura (qui abbiamo parlato di un altro personaggio amatissimo della televisione italiana e di alcune novità importanti che lo riguardano).

A far discutere però sono state alcune parole della conduttrice, che in una recente intervista è tornata a parlare di Eros Ramazzotti, volendo raccontare al pubblico un aneddoto che mai prima aveva svelato e che riguarda la storia d’amore con il cantautore. Parole che hanno lasciato i fan sbalorditi, perché nessuno si sarebbe aspettato quella sua confessione arrivata dopo 15 anni.

La confessione di Michelle Hunziker, fan spiazzati

Michelle Hunziker ha voluto raccontare un aneddoto sulla canzone “Più bella cosa”, che in tanti pensavano che fosse stata scritta per lei. Invece la conduttrice ha svelato che il testo era stato scritto dal cantautore prima che loro si conoscessero, poi ovviamente una volta che l’amore è sbocciato è stato quasi inevitabile che quella canzone diventasse la colonna sonora del loro amore.

L’Aurora invece, altro successo di Ramazzotti, è stata scritta e dedicata alla figlia che oggi appunto è una neo mamma del piccolo Cesare Augusto. Insomma, se qualcuno si aspettava qualche confessione sul rapporto tra Eros e Michelle è rimasto ancora una volta deluso, anche perché la conduttrice ha affermato di non avere spazio oggi per portare avanti una storia d’amore essendo molto impegnata attualmente col suo lavoro.