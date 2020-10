Nelle scorse ore erano state diverse le indiscrezioni ad annunciare il contagio da Covid-19 di un celebre conduttore delle reti Mediaset. Poche ore fa è arrivata la conferma: Gerry Scotti, infatti, ha utilizzato il suo account Instagram per dare l’annuncio della sua positività al Coronavirus.

Gerry Scotti è a Milano e sta bene

Lo storico conduttore Mediaset ha spiegato di trovarsi a casa, a Milano, e che le sue condizioni sono buone. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“, ha scritto su Instagram.

Il contagio sarebbe avvenuto lontano dagli studi Mediaset

Secondo le stesse fonti che avevano annunciato la notizia, l’origine dell’infezione di Gerry Scotti sarebbe stata il contatto con un parente stretto e sarebbe quindi avvenuta al di fuori degli studi televisivi Mediaset.

Tutti i personaggi risultati positivi a Covid-19

Nelle scorse settimane sono numerosi i personaggi che hanno annunciato la propria positività al virus. Sempre interna alle reti Mediaset, era stata la conduttrice de Le Iene Show Alessia Marcuzzi a comunicarlo in remoto da casa proprio durante la diretta televisiva. In studio il co-conduttore Nicola Savino le aveva augurato una pronta guarigione e infatti solo pochi giorni dopo Marcuzzi aveva annunciato l’esito negativo del tampone.

Il mondo dello sport è stato duramente colpito da Covid-19: prima i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, seguiti proprio oggi da Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge. Ad annunciarlo il Milan, la società comunica anche che i due per ovvi motivi non potranno partecipare all’incontro di campionato contro la Roma. Positivi anche tre dello staff rossonero.

Poi il pilota di MotoGP Valentino Rossi. La Formula 1 ha avuto diversi contagi interni ai team meccanici e tecnici, ma non tra i piloti. L’ultima, e forse più attiva in questi giorni, è Federica Pellegrini.

L’atleta iridata ha annunciato la scorsa settimana la propria positività a Coronavirus (contratto anche dalla madre della stessa nuotatrice). Da allora Pellegrini ha utilizzato i propri canali social come un diario, mostrandosi spesso vulnerabile e spaventata dal virus, soprattutto quando ha spiegato che non prevede un seguito olimpionico nella sua carriera: Covid-19 posticiperà il suo rientro in vasca, a quel punto non potrà più essere competitiva per le Olimpiadi in programma fra tre anni.