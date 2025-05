Le città più sicure al mondo: un’analisi della classifica 2025

Le classifiche relative alle città sono strumenti molto diffusi con i quali si analizzano diversi aspetti della vita cittadina. Ne esistono di tutti i tipi e peraltro, oltre a essere curiose possono anche risultare utili alle varie istituzioni per capire su quali ambiti è importante intervenire per migliorare la qualità di vita di cittadini e visitatori.

Fra le classifiche più ricorrenti spesso pubblicati da quotidiani e riviste, sia tradizionali che online, vi sono quelle che riguardano la qualità della vita, la sostenibilità, l’accoglienza turistica, il costo della vita, l’attrattività turistica e la sicurezza.

Riguardo a quest’ultimo punto, è particolarmente interessante la classifica delle città più sicure al mondo 2025basata sui dati raccolti dal sito Numbeo, il più grande database al mondo di informazioni su città e nazioni. La classifica è stata pubblicata sul portale travel365.it, portale dedicato portale al mondo dei viaggi e del turismo. Di seguito se ne riassumono i dati più importanti.

Sicurezza delle città 2025: i criteri di valutazione

La classifica delle 25 città più sicure al mondo, stilata grazie ai dati raccolti da Numbeo ha preso in considerazione15 criteri, tra cui si ricordano, per esempio, il livello di criminalità percepita, la sicurezza nel camminare da soli di giorno e di notte, la paura di essere aggrediti o rapinati, il problema della corruzione, il problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti ecc. Questi e gli altri indicatori forniscono una panoramica davvero completa sulla sicurezza urbana così com’è percepita dai cittadini.

La top 3 globale

Le prime tre posizioni della classifica sono occupate da città degli Emirati Arabi Uniti, ovvero Abu Dhabi, Dubai e Sharja. Abu Dhabi si distingue con un indice di criminalità di 11,96 e un indice di sicurezza di 88,04, seguita da Dubai e Sharja con indici di sicurezza rispettivamente di 83,87 e 83,85. Questi risultati riflettono le politiche di sicurezza rigorose e l’efficienza delle forze dell’ordine in queste città.

La prima città europea della classifica globale è L’Aia (Den Haag), una delle città più importanti dei Paesi Bassi, che occupa il nono posto in classifica. Nessuna città italiana risulta nella top 25.

Le città più sicure per continente

Per quanto riguarda le classifiche di sicurezza suddivise per continente, in Asia, oltre altre tre città della top 3, si distingue anche Taipei, il cui indice di sicurezza è di 83,74 (indice di criminalità, 16,26).

Per quanto riguarda l’Europa, la classifica è guidata, come già accennato, da L’Aia, con un indice di sicurezza di 79,49. La seguono Monaco di Baviera (Germania) con 79,23 e Trondheim (Norvegia) con 79,14.

Per quanto riguarda l’America, la vetta della classifica è occupata da Città del Quebec (Canada), con un indice di sicurezza di 77,60. È interessante notare che nella top ten americana, ben 6 città sono canadesi, un dato che evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza adottate in Canada. Il secondo posto della classifica è andato a Merida (Messico), con un indice di sicurezza di 75.37.

In Africa, gli indice di sicurezza sono più bassi rispetto a quelli degli altri continenti. La cima della classifica è occupata da Alessandria d’Egitto (Egitto), Tunisi (Tunisia) e Addis Abeba (Etiopia); gli indici di sicurezza sono rispettivamente 54,59, 51,78 e 49,92.

Infine, per quanto concerne l’Oceania, i primi tre posti del podio sono occupati da Canberra, con un indice di sicurezza di 73,24, Adelaide (67,20) e Wellington (67,11).