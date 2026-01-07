Rettifica dell’articolo recante il titolo “IL PEGGIOR OSPEDALE D’ITALIA, IL PRIMO POSTO E’ TUTTO SUO”

A seguito della notizia pubblicata in data 10 marzo 2023 alle 22:45, in questa sede si dà ampia rilevanza rispetto alla posizione dell’Ospedale Castelli, da intendersi quale rettifica dell’articolo già pubblicato

L’odierno editore intende pubblicare rettifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 L. 47/48 in quanto incorso in grave errore di valutazione rispetto ai dati pubblicati.

Ed invero, contrariamente a quanto indicato nell’articolo originario, la struttura di Cardiologia della ASL Verbano Cusio Ossola, diretta dal Dott. AlessandroLupi, secondo i dati AGENAS non può aprioristicamente essere qualificato come “il peggiore ospedale d’Italia.

Secondo la nota resa dall’ospedale, che si pubblica integralmente, “L’articolo in questione ha utilizzato in modo improprio e fuorviante dati AGENAS obsoleti e decontestualizzati, presentando una realtà completamente distorta rispetto alla effettiva qualità delle cure cardiologiche erogate presso gli Ospedali Castelli di Verbania e San Biagio di Domodossola.

I dati citati, risalenti a diversi anni prima della pubblicazione e riferiti esclusivamente all’Ospedale Castelli, non tenevano conto di elementi fondamentali per una corretta interpretazione: la complessità dei casi trattati, le caratteristiche della popolazione afferente (prevalentemente pazienti anziani, con pluripatologie, lungodegenti e non candidabili a interventi cardiochirurgici), e soprattutto omettevano completamente i dati

relativi all’Ospedale San Biagio di Domodossola, dove opera attivamente il laboratorio di Emodinamica.

I dati ufficiali AGENAS relativi al periodo in cui è stato pubblicato l’articolo dimostrano risultati clinici in linea con le migliori strutture nazionali, con indici di mortalità allineati alla media nazionale e, in molti indicatori, superiori agli standard attesi. La Cardiologia dell’ASL VCO garantisce ai cittadini del territorio servizi di alta

specializzazione, dalla diagnostica avanzata alla cardiologia interventistica, con professionalità e competenze riconosciute a livello nazionale. Il personale medico e sanitario che vi opera quotidianamente merita il massimo rispetto e riconoscimento per il lavoro svolto al servizio della comunità”.

La presente rettifica viene pubblicata con lo scopo di rendere edotti gli utenti di quanto invece contenuto, secondo una analisi di soggetto qualificato, all’interno dell’indagine effettuata da AGENAS.