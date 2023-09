Ecco come riscaldare il semenzaio per far germogliare le piantine più facilmente

Il semenzaio è un ottimo strumento per poter coltivare le piantine al riparo dalle intemperie e farle germogliare più velocemente.

Anche se non hai il pollice verde, il metodo per far germogliare velocemente le piantine nel semenzaio, che stiamo per descriverti, ti sarà d’aiuto.

Semenzaio: a cosa serve

L’inverno, ormai, sembra essere un lontano ricordo e nell’orto si inizia a pensare alle verdure da consumare in estate. Probabilmente, anche tu, durante il periodo rigido che quest’anno sembra essersi protratto più a lungo, ti sei affidato ad un semenzaio per poter coltivare le piantine al riparo per poi metterle in piena terra.

Un semenzaio è uno spazio piccolo, facilmente gestibile ed irrigabile, soprattutto quando le temperature sono basse. Si può realizzare sia in terrazza che in giardino.

Forse, però, a causa dell’inesperienza o dell’adozione di tecniche sbagliate, il tuo semenzaio non ha dato i frutti che speravi. In vista della prossima stagione fredda, dunque, ti sveliamo dei segreti per far germogliare le piantine nel tuo semenzaio efficacemente e velocemente. Continua a leggere.

Come far germogliare le piantine velocemente

Per comprendere bene il metodo per far germogliare velocemente le piantine nel semenzaio, possiamo prendere come riferimento i semi di pomodori e peperoni. La prima operazione da fare sarà quella di smuovere un po’ il terreno di cui disponi. In questo modo, si andrà a preparare quello che viene chiamato letto caldo. Aggiungerai del letame e della pacciamatura (es. paglia) per rendere il suolo protetto. Si produrrà calore nel terreno in modo naturale.

Poi, usa dell’acqua calda per aumentare il calore del terreno. Il processo di riscaldamento può durare anche due mesi. Lo strato di paglia sotto e letame sopra, dovrà essere coperto da una spolverata di calce. Questo passaggio limiterà la crescita di funghi nocivi e regolerà il livello del pH. La calce sprigionerà del calore ulteriore.

Il prossimo elemento che ti occorrerà è rappresentato dalla sabbia fine che avrà lo scopo di rendere più omogeneo il substrato e trattenere l’umidità. Infine, ti occorrerà del terriccio ordinario per livellare il tutto. A questo punto, potrai irrigare abbondantemente.

Il letto caldo potrà essere coperto con tessuto agritessile e nylon, non direttamente a contatto con il suolo. Con delle assi di legno potrai creare una struttura che sorregga la protezione. Dopo aver costruito la cornice, annaffia e aggiungi del terriccio di buona qualità.

A questo punto, potrai finalmente seminare i tuoi semini di pomodoro e peperone. Possono essere disposti grossolanamente sul terreno e poi coperti con il terriccio di prima.

La temperatura richiesta per la germinazione è di 25 gradi ed è molto importante che non ci siano grandi sbalzi termici. I peperoni, ad esempio, non germoglieranno mai a temperature inferiori ai 14 gradi.