Come coltivare i peperoni a casa: il segreto per avere un’abbondante produzione

Se vuoi sapere come coltivare i peperoni a casa e avere un abbondante raccolto, allora segui con attenzione questi consigli: solo così questa verdura crescerà in abbondanza.

Come coltivare i peperoni a casa e con il minimo sforzo? Svelato il segreto che ti permetterà di portare sulla tua tavola questa verdura in abbondanza. Ecco i suggerimenti di cui devi fare tesoro.

Orto a misura di casa

Non è assolutamente vero che per poter coltivare frutta e verdura è necessario avere a disposizione tanti ettari di terreno o un grande giardino. Esistono alcune varietà di piante che possono crescere benissimo anche in un appartamento o sul balcone di casa.

Conosci la pianta di mandarino cinese? È piccola, non richiede cure particolari e può donarti succosi frutti anche se la collochi sul terrazzo o in un angolo luminoso della tua abitazione.

Certo, ci sono poi piante che invece richiedono uno spazio maggiore in cui crescere, come i pomodori per esempio, che a seconda della varietà possono superare anche il metro di altezza. In questo caso, sarebbe opportuno interrare queste piante in un giardino od orto piuttosto vasto.

E i peperoni invece? Verdura amatissima dagli italiani, si presta alla realizzazione di pietanze salutari e squisite. Sai che puoi coltivare questa pianta anche a casa? Ecco tutti i suggerimenti per avere un raccolto sano e abbondante.

Come coltivare i peperoni a casa: la tecnica infallibile

Tra le verdure più consumate e apprezzate dagli italiani, ci sono i peperoni che si possono coltivare anche a casa, lo sapevi? Anzi, ti diciamo anche di più: sono tra le colture più facili e gratificanti in termini di resa, ma solo se si seguono delle regole precise.

Oggi scoprirai proprio come coltivare i peperoni a casa, in breve tempo e producendo un raccolto abbondante. Vogliamo condividere con te il rimedio infallibile che ti farà portare sulla tua tavola tantissimi peperoni.

Per mettere in pratica questa tecnica, devi innanzitutto comprare dal fruttivendolo o al supermercato un peperone. Taglialo a metà e raccogli tutti i semi contenuti al suo interno.

In alternativa, puoi anche acquistare direttamente in negozio i semi di peperoni. Sia nel primo che nel secondo caso non ci sarà bisogno di attendere l’essiccazione dei semi ma possiamo procedere immediatamente alla semina.

Procurati un vaso piuttosto capiente e riempilo con terriccio da giardino addizionato con fertilizzante organico come gusci di uova tritati, per esempio. Assicurati che il terreno sia sufficientemente umido e ben drenato perché i peperoni non sopportano i ristagni d’acqua.

Ora dovrai iniziare a spargere i tuoi semi di peperoni nel terreno che hai messo all’interno del vaso e innaffiarli una volta al giorno: dopo 3 giorni solamente inizierai già a notare dei piccoli e verdi germogli.

Ricordati di posizionare il vaso contenenti i semi di peperoni in un luogo fresco, luminoso ma non troppo, dove i raggi solari non arrivino a colpire direttamente i germogli.

Ciò che accade dopo soli 7 giorni è ancora più incredibile: le piantine avranno ormai sviluppato le radici e sono pronte per crescere ancora. Sposta dunque il vaso in luogo caldo e luminoso, ricordandoti di innaffiare il terreno almeno una volta al giorno, tutti i giorni.

Dopo 15 giorni dalla prima semina, puoi aggiungere un fertilizzante biologico od organico per aiutare le piante a crescere più velocemente. Se vuoi dei peperoni grandi, sani e con una colorazione naturale lucente, dovrai tenere sempre la pianta in un luogo soleggiato e innaffiarla quotidianamente.

Se al contrario, mancherà la luce solare, la pianta crescerà alta ma debole e si spezzerà facilmente bloccando la produzione dei peperoni. Il peperone è una pianta che ha bisogno di molti nutrienti, quindi non dimenticare di concimarla almeno una volta ogni 15 giorni.

Dopo 25 giorni, le piantine saranno già abbastanza grandi da poter essere potate e piantate in vasi separati. Prendi tanti vasi (di dimensioni più piccole) quante sono le piantine da interrare. Riempili con terreno umido e fertilizzato, crea dei solchi e interra le tue piante. Innaffia sempre con regolarità almeno una volta al giorno. Dopo un mese, inizierai a vedere i primi colorati peperoni sulle tue piante!

Consigli per una pianta di peperoni sana e rigogliosa

Per avere una pianta di peperoni che ti dia frutti in abbondanza, devi seguire questi consigli.

Ricorda sempre che:

devi innaffiare le tue piante di peperoni almeno una volta al giorno e tutti i giorni;

il momento migliore per l’irrigazione è la mattina presto;

la temperatura ideale per la coltivazione dei peperoni oscilla tra i 21° e i 32°.

Se seguirai i nostri consigli e metterai in pratica la tecnica che ti abbiamo spiegato, non avrai problemi: le tue piante di peperoni cresceranno forti e sane ma soprattutto avrai un raccolto biologico e abbondante.