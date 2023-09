L’India compie un passo da gigante nell’esplorazione spaziale con il lancio della sua prima missione solare Aditya-L1, avvenuto con successo il 2 settembre 2023. La sonda spaziale, realizzata dall’Indian Space Research Organisation (ISRO), raggiungerà un’orbita intorno al punto di Lagrange L1, a circa 1,5 milioni di km dalla Terra, per condurre studi senza precedenti sull’attività solare e i suoi effetti sui fenomeni meteorologici spaziali.

Si tratta di una pietra miliare per il programma spaziale indiano, che conferma le crescenti ambizioni dell’India di affermarsi come potenza spaziale globale. Aditya-L1 fornirà preziose informazioni scientifiche per comprendere i processi solari e prevedere tempeste ed eruzioni, che possono influenzare le comunicazioni sulla terra e mettere a rischio satelliti ed astronauti nello spazio.

L’India lancia la sua prima missione solare dopo il successo della sonda lunare

La missione prevede di posizionare la sonda in un’orbita circolare attorno al punto L1, situato sulla linea Terra-Sole oltre l’orbita terrestre. Da questa particolare posizione, il veicolo spaziale potrà osservare il sole 24 ore al giorno, sette giorni su sette, senza essere oscurato dalla terra. Ci vorranno circa quattro mesi perché Aditya-L1 raggiunga la destinazione finale, dopo una complessa traiettoria che la porterà prima in orbita terrestre bassa e poi verso il punto L1 lungo una rotta ellittica.

La sonda trasporta un prezioso carico formato da sette strumenti scientifici avanzati, progettati per studiare sistematicamente il Sole. Si tratta di tecnologie all’avanguardia sviluppate da istituti di ricerca indiani in collaborazione con l’ISRO. Quattro strumenti analizzeranno direttamente l’astro, osservandone la fotosfera, la cromosfera e gli strati più esterni come la corona. Gli altri tre si concentreranno sullo studio delle particelle energetiche e dei campi magnetici solari.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) supporterà la missione fornendo servizi essenziali di comunicazione e tracciamento nello spazio profondo, oltre ad aver aiutato a convalidare un nuovo software per la dinamica di volo sviluppato dall’ISRO. Le capacità di Aditya-L1 aprono prospettive entusiasmanti per la cooperazione internazionale nell’esplorazione del Sistema Solare.

Gli obiettivi scientifici della missione sono ambiziosi e mirano ad ottenere una comprensione senza precedenti dei complessi processi dell’atmosfera e dell’attività solare. In particolare, Aditya-L1 studierà la dinamica della corona e della cromosfera, i meccanismi di riscaldamento di questi strati esterni, la fisica del plasma parzialmente ionizzato e l’innesco di brillamenti ed espulsioni di massa coronale (CME).

I dati raccolti saranno fondamentali per approfondire il comportamento turbolento del Sole e come questo influisce sull’ambiente cosmico che circonda la Terra e gli altri pianeti. Aditya-L1 getterà luce anche sull’origine delle particelle energetiche solari che possono danneggiare satelliti e disturbare i sistemi di navigazione e comunicazione terrestri durante forti tempeste geomagnetiche.

Come sottolineato da Somak Raychaudhury, scienziato coinvolto nello sviluppo della missione, Aditya-L1 potrà fare un “grande botto” dal punto di vista scientifico. Le osservazioni senza precedenti del Sole, che saranno possibili grazie alla sonda, aiuteranno a proteggere le sempre più numerose infrastrutture spaziali in orbita terrestre, comprese quelle di aziende private, dagli effetti delle eruzioni solari.

Il percorso indiano punta allo sviluppo e all’innovazione

Il successo di Aditya-L1 conferma i notevoli progressi compiuti dall’India nel settore spaziale, diventato un motore di sviluppo e innovazione per l’economia del Paese. Malgrado rimangano significative disparità interne, l’India negli ultimi decenni ha intrapreso un percorso di rapida crescita che l’ha portata a diventare la sesta potenza economica mondiale.

Investimenti nell’alta tecnologia, nell’istruzione STEM e in settori strategici come l’industria aerospaziale hanno permesso all’India di affermarsi sempre più come potenza globale, non solo regionale. Il paese mira ora ad espandere la propria influenza sulla scena internazionale, partecipando ai consessi multilaterali e stringendo partnership rilevanti, come dimostra la cooperazione con l’ESA su Aditya-L1.

Sebbene persistano criticità come povertà, disuguaglianze di genere e corruzione, l’India sembra aver imboccato la strada giusta per sfruttare il suo enorme potenziale demografico ed economico. L’esplorazione spaziale, con missioni all’avanguardia come Aditya-L1, riveste un ruolo cruciale per proiettare l’immagine di una nazione moderna, innovativa e proiettata al futuro.

Il programma spaziale indiano vanta una storia ormai pluridecennale, con radici risalenti agli anni ’60, ma è soprattutto negli ultimi 15-20 anni che ha conosciuto una rapida accelerazione. L’ISRO ha messo a segno primati tecnologici come il lancio record di oltre 100 satelliti con un singolo razzo nel 2017, diventando uno dei pochi Paesi al mondo con capacità di lancio satellitare nell’orbita geosincrona.

Per l’India, l’industria aerospaziale riveste importanza strategica e la sua crescita ha positive ricadute economiche e sociali. Oltre a creare posti di lavoro altamente qualificati, con un giro d’affari di circa sette miliardi di dollari nel 2020, essa traina innovazione e progresso tecnologico in settori chiave come telecomunicazioni, meteorologia e osservazione terrestre.

La missione Aditya-L1 corona il successo della sonda lunare, puntano a un ruolo di primo piano dell’India nell’esplorazione planetaria, con una missione su Marte già programmata per il 2024. La cooperazione internazionale, come dimostra il supporto dell’ESA per Aditya-L1, è sempre più preziosa nelle imprese spaziali, favorendo sinergie e condivisione di costi e know-how tra partner globali.

Se il settore spaziale è motivo di orgoglio e lustro internazionale per l’India, contribuendo a modificare l’immagine di un Paese in via di sviluppo, secondo alcuni le risorse dedicate andrebbero bilanciate con maggiori investimenti per problematiche interne come povertà e diseguaglianze. Ciononostante, le ricadute positive toccano direttamente la popolazione, con applicazioni spaziali in telemedicina e monitoraggio ambientale. E la missione Aditya-L1 fornirà preziosissimi dati per migliorare comunicazioni e navigazione, sistemi su cui facciamo sempre più affidamento nella vita quotidiana.