Confermato il nuovo maxi bonus spesa senza ISEE: basta fare questo per ottenerlo

Buone notizie per le famiglie italiane, a breve nei supermercati potranno usufruire del nuovo maxi bonus spesa senza ISEE.

I rincari e l’aumento del costo della vita non hanno risparmiato neanche i beni di prima necessità, come i generi alimentari essenziali. Lo sanno bene le famiglie italiane che ogni giorno si trovano a dover fare i conti con i prezzi lievitati nei supermercati. Le cose stanno tuttavia per migliorare, almeno per gli ultimi mesi dell’anno: è in arrivo un nuovo maxi bonus spesa senza ISEE. Scopriamone di più.

Nuovo maxi bonus spesa senza ISEE: cos’è

Il Governo ha confermato l’arrivo del nuovo maxi bonus spesa, che i cittadini avranno a disposizione per 3 mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. Per ottenerlo, non occorre alcun particolare requisito reddituale, perché non è necessario presentare la certificazione ISEE. Come funziona nello specifico?

Nel corso dei 3 mesi individuati dalla nuova misura, una serie di prodotti di prima necessità, come generi alimentari e prodotti per l’infanzia, verranno venduti a prezzi ribassati. I prodotti in questione, in modo particolare, sono quelli il cui prezzo si è particolarmente innalzato a causa dell’inflazione.

Non si tratta, comunque, di buoni acquisto, ma di una serie di iniziative proposte dai supermercati aderenti, le quali prevederanno sconti su prodotti scelti.

Queste iniziative possono includere l’applicazione di prezzi fissi, prezzo scontato o unico su determinati prodotti o particolari promozioni. Oltre ai prodotti alimentari, anche quelli farmaceutici sono individuati dall’iniziativa, tutto per cercare di gestire al meglio il progressivo innalzamento dell’inflazione.

L’aspetto migliore e più allettante di questa nuova misura è che tutti potranno beneficiarne, in quanto non è necessario presentare alcuna richiesta. Si attende ora il 10 settembre per il tavolo che dovrà dettagliare il funzionamento del bonus. Nello specifico, il Governo dovrà stabilire il giorno in cui verranno pubblicate la lista dei prodotti scontati e quella relativa ai supermercati aderenti.

Altri bonus per risparmiare sulla spesa: la Social Card 2023

Nell’attesa di scoprire come si evolverà la situazione relativa al nuovo maxi bonus spesa, ricordiamo altre opzioni che consentono di risparmiare in questo ambito. Un esempio è la Social Card 2023, o Carta Acquisti Spesa, destinata alle famiglie in situazioni di particolare disagio economico.

Ad erogarla saranno i Comuni, e la Carta ha un valore di 382,50 euro da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Stavolta, tuttavia, l’ISEE è un requisito fondamentale: per ricevere la Carta è necessario avere un reddito annuo pari o inferiore a 15.000 euro.

Tra i nuclei familiari aventi questo requisito, godono di una corsia preferenziale quelli composti da almeno 3 componenti, di cui uno sia nato entro il 31 dicembre 2009 o entro il 31 dicembre 2005. Comunque, non sono solo le famiglie con figli a poter beneficiare di questo particolare bonus, che è aperto anche a single e coppie.

Sul sito web dell’INPS è possibile consultare la lista dei Comuni che beneficiano della Carta Spesa 2023, elencati in ordine decrescente in base al numero di abitanti. Nel frattempo, il Comune di Roma ha pubblicato la prima graduatoria degli aventi diritto.

Infine, per ottenere la Social Card 2023 non è necessario presentare alcuna richiesta, ma sarà il Comune ad inviare una comunicazione ai soggetti interessati, che potranno ritirare la Carta presso l’Ufficio Postale più vicino. Per evitare di far decadere il diritto al bonus, è necessario effettuare almeno un acquisto con la Carta entro il 15 settembre di quest’anno.