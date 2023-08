Il rimedio più forte per l’immunità di cetrioli, peperoni e pomodori: funziona

Conosci il rimedio per l’immunità di cetrioli, peperoni e pomodori? Questo è quello più efficace di tutti, funziona al 100%. Ecco che cosa devi procurarti.

Se anche tu hai difficoltà a ottenere un raccolto abbondante di cetrioli, peperoni e pomodori continua a leggere. Scopriamo il rimedio più forte per l’immunità di questi frutti. I risultati sono garantiti. Prova subito questa tecnica, rimarrai soddisfatto!

Come prendersi cura dell’orto estivo

Ormai ci siamo. Il periodo più caldo dell’anno, quello attesissimo da tanti, è finalmente arrivato ed è ora di procedere con l’orto estivo. Alcune piante, grazie al calore e alla luce solare, riusciranno a germogliare e a crescere bene e velocemente. Altre invece matureranno al punto giusto da fruttificare. Diverse sono le tecniche che devi mettere in atto per prenderti cura del tuo orto estivo.

Cominciamo col darti il consiglio più importante: l’irrigazione frequente è fondamentale. Durante l’estate, le tue piante hanno bisogno di acqua, alcune volte tanta.

Ovviamente, l’apporto idrico cambia a seconda del prodotto in questione. I peperoni per esempio, avranno bisogno di più acqua rispetto alle melanzane o ai pomodori. In ogni caso, assicurati di non essere tu il fautore del cosiddetto stress idrico che fa ammalare le piante.

Consiglio numero 2: migliora le proprietà del terreno. È probabile che tu debba arricchire il suolo per favorire il corretto assorbimento dei nutrienti da parte delle piante e per aumentare l’attività microbica. In questi casi, puoi utilizzare dei fertilizzanti naturali: vedrai che le tue piante fruttificheranno con maggiore facilità.

Il consiglio numero tre è invece questo: rimuovi sempre le erbacce infestanti. Queste ultime sono pericolose per le piante perché possono bloccare la loro crescita e di conseguenza la fruttificazione. Non utilizzare prodotti chimici o tossici ma ricorri sempre a ingredienti naturali.

Se cerchi una soluzione per avere tanti frutti e in particolare tanti cetrioli, peperoni e pomodori, devi provare questo rimedio che migliora l’immunità delle piante. Ecco di cosa hai bisogno.

Il rimedio per l’immunità di cetrioli, peperoni e pomodori

I cetrioli, peperoni e pomodori sono i frutti della stagione estiva, quelli che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Se sei alla ricerca di una soluzione per avere raccolto abbondante di questi frutti devi provare allora questa tecnica che è un rimedio efficace per migliorare il sistema immunitario delle piante.

Innanzitutto, ti diciamo che queste tre piante si possono anche interrare le une vicino alle altre dato che la loro compatibilità è molto buona. Si tratta di colture che richiedono una irrigazione medio-abbondante e sono termofile.

Ricordati anche che per crescere bene queste piante hanno bisogno di molta luce e di tanto spazio per cui interra le e piantine ad una distanza di almeno 30 cm le une dalle altre.

Se le tue piante, nonostante i consigli che ti abbiamo dato sopra, faticano a crescere e il raccolto di questi frutti non è soddisfacente, devi provare questo rimedio che migliora e rinforza il sistema immunitario delle piante. Di che cosa hai bisogno? Devi procurati soltanto questi ingredienti:

soda;

acido acetilsalicilico;

olio di semi di girasole.

Ecco come devi unire questi ingredienti e in quali quantità. In un recipiente molto capiente, aggiungi un cucchiaino di soda, una compressa di acido acetilsalicilico e un cucchiaio di olio di semi di girasole. Versa poi due litri di acqua, mescola il composto e portalo in un frullatore.

Dopo 3 minuti, diluisci una tazza in 5 litri e inizia a spruzzare questa soluzione sulle foglie una volta ogni 25-30 giorni: vedrai che le tue piante fruttificheranno come non mai.

Con questo rimedio super efficace migliorerai il sistema immunitario delle tue piante che ti doneranno frutti in abbondanza. Preparati a raccogliere una quantità esagerata di cetrioli, peperoni e pomodori.

Non hai bisogno di utilizzare prodotti chimici o con sostanze tossiche per far crescere meglio e più velocemente le tue piante. Con gli ingredienti che ti abbiamo indicato sopra realizzerai con le tue proprie mani e in pochi minuti, un potente farmaco naturale e fertilizzante ecosostenibile.