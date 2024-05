Castello delle cerimonie, arriva l’ultimatum: ora davvero si rischia tutto. I fan del programma temono le sorti per donna Imma Polese e del marito Matteo Giordano, proprietari de La Sonrisa.

Sta per arrivare una possibile conclusione nella vicenda che ha visto protagonista il Castello delle Cerimonie, nome dello storico locale La Sonrisa che si trova a Sant’Antonio Abata in provincia di Napoli, di proprietà di Imma Polese e del marito Matteo Giordano. Parliamo di una villa per cerimonie diventato luogo iconico anche grazie alla celebre trasmissione su Real Time.

Era il mese di febbraio scorso quando una sentenza della Cassazione, a seguito dei reiterati ed acclarati abusi edilizi sulla struttura nel corso degli anni, ha decretato il passaggio a titolo gratuito della struttura nelle proprietà dell’Ente comunale, con la delusione dei fan e della stessa proprietà. Da quel momento in poi è terminato anche il programma televisivo.

Cosa sta per accadere al Castello delle cerimonie

Ma adesso pare che a distanza di mesi qualcosa sia cambiato, con una possibilità che potrebbe regalare una buona notizia sia alla proprietà della Sonrisa che ai fanti fan appassionati al programma, che seguono questa trasmissione sin dagli anni passati, quando si chiamava Il boss delle cerimonie in onore del padre di donna Imma, Antonio scomparso nel 2016 all’età di 80 anni.

Proprio il suo impegno e dedizione al locale per anni aveva portato una serie di successi incredibili, con la fama del castello che è cresciuta grazie a lui ma anche quello della figlia Imma che ha proseguito sulla sua strada. Oggi si intravede uno spiraglio di questa vicenda, con un canone che il Comune di Sant’Antonio Abate avrebbe intenzione di istituire per permettere le attività al suo interno.

E salvaguardare anche il lavoro di tanti inservienti che da anni hanno preso servizio presso il Castello. Insomma, solo nelle prossime settimane si avranno ulteriori novità su questa possibilità che potrebbe far ripartire la location più amata anche da centinaia di clienti che l’hanno scelta nel tempo per varie cerimonie, in particolar modo per i matrimoni (qui abbiamo parlato di un altro tema importante che sta tenendo i fan col fiato sospeso).

La decisione a breve: cosa ne sarà della Sonrisa di Imma Polese

Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano non hanno mai perso la speranza di tornare ad amministrare il loro locale, anche dietro un canone mensile che potrebbe venire istituito in attesa della decisione definitiva sulla struttura. Non si vorrebbe arrivare all’abbattimento della struttura, potendo trovare in alternativa una sanatoria che permetterebbe di andare avanti con le attività.

Nei prossimi mesi a Sant’Antonio Abate sono previste anche le elezioni comunali con il sindaco eletto che avrà tra le mani una vera patata bollente da risolvere anche in tempi brevi. La speranza dei clienti e dei fan del programma è che si possa pendere per la seconda opzione ed evitare l’abbattimento. Così come anche i proprietari auspicano.