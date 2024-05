Il marito la tradisce con la sua migliore amica all’addio al celibato: ecco come li ha scoperti. La storia di Steph che ha avuto la forza di raccontare tutto in pubblico.

La storia di Steph sembra quella uscita da un film ma purtroppo per lei non è così. Si tratta di pura realtà, una ferita che da tempo si porta dentro e che ha raccontato con grande coraggio anche in un podcast australiano (Everibody Has a Secret), con la notizia che è stata poi ripresa dal Daily Mail. Si parla di tradimento con la sua migliore amica e di matrimonio.

Temi caldi e di estrema attualità, che colpiscono gli spettatori ogni volta che si presenta una situazione simile, anche se quello che è accaduto alla protagonista di questa vicenda ha colpito tantissimi spettatori e lettori. Partiamo dall’inizio: Steph è stata tradita dal marito prima del matrimonio, al suo addio al celibato, con la migliore amica di lei.

Una brutta storia che ha gettato Steph nello sconforto

Una storia che ha gettato Steph nello sconforto, sia perché da un lato c’è il marito (i due alla scoperta del tradimento erano sposati da 18 mesi) sia perché dall’altra parte c’è la migliore amica di lei, Maddie a sua volta sposata da tre anni. Un triangolo che ha spiazzato alla fine soltanto lei, con due tradimenti in uno.

Interrompendo in un colpo solo tante amicizie durate per anni. La protagonista di questa storia ancora oggi non si da pace per quello che è accaduto, non solo perché Maddie al momento del tradimento era sposata, ma soprattutto perché l’occasione per il tradimento si è consumato nel giorno dell’addio al celibato del marito di Steph, Tom. E la cosa che ancora oggi le fa male è che tanti amici erano a conoscenza di tutto quello che è accaduto quella notte. Un segreto assurdo. I due si sarebbero sposati lo stesso se la verità fosse uscita fuori prima?

Questa domanda dovrebbe far riflettere anche chi ha visto e non ha parlato prima. Adesso Steph ha avuto la forza per prendere una decisione, quella di divorziare da Tom una volta scoperto il tradimento che ha voluto rendere pubblico nel podcast che è stato ripreso da tanti organi di stampa. Singolare il modo con cui la donna è riuscita a far confessare l’accaduto alla sua (ex) amica Maddie.

Come Steph ha scoperto il tradimento del marito con la sua migliore amica

La scoperta per Steph è arrivata in modo quasi casuale, quando meno se lo aspettava insomma. In una serata tra amiche e dopo aver bevuto qualche bicchiere in più, il gruppo decide in un locale di giocare al classico gioco dove si confessa con quanti uomini si è state nel corso della vita. Alla risposta di Maddie, diversa rispetto al passato, la donna è rimasta sbalordita (qui).

Infatti nel numero dato da Maddie c’era “un uomo in più”, cosa molto strana per considerando che poi lei era sposata. E li poi è arrivata la confessione dell’amica, diventata in un secondo, ex amica del cuore. Rotta l’amicizia, adesso per Steph è arrivato il momento di tagliare anche con il marito con il divorzio consigliato anche dai tanti utenti che hanno letto articolo e ascoltato il podcast.