Oroscopo mercoledì 22 maggio: per due segni arriva la svolta

Oroscopo mercoledì 22 maggio: Toro, arriva la svolta. Ariete: un amico chiede aiuto. Scopriamo le previsioni segno per segno e le novità più interessanti.

Andiamo a scoprire quali sono le previsioni dettagliate dei 12 segni zodiacali per cominciare al meglio la giornata secondo le indicazioni dell’oroscopo. Ci sono importanti novità per i Ariete e il Toro. Ecco tutti i dettagli.

Oroscopo 22 maggio segno per segno

Ariete: mostrate tutta la vostra maturazione caratteriale che avete acquisito negli ultimi anni, considerando che in passato avete commesso degli errori e avete fatto tesoro di quanto avete sbagliato in amicizia. Un amico vi chiede aiuto e anche se in un primo momento vi mostrate freddi alla sua richiesta, poi vi impegnate al massimo per dargli supporto.

Toro: sta per arrivare per voi il momento della svolta, ma dovete attendere ancora qualche giorno a causa dell’opposizione di Urano che vi sta complicando un po’ le cose soprattutto negli affari. Ma il vostro carattere forte vi farà superare anche questo piccolo ostacolo. A breve brillerete e anche in amore vi toglierete le giuste soddisfazioni.

Gemelli: state dando il meglio nei rapporti lavorativi e raccoglierete i frutti anche in giornata con importanti novità. Ma alla sera tornate stanchissimi a casa e rischiate di trascurare i rapporti con partner e famiglia. Correte ai ripari prima che sia troppo tardi.

Cancro: non sarà una giornata facile anche perché la Luna in Scorpione vi farà faticare più del solito. Fermatevi un secondo a ragionare per trovare la giusta carica per programmare le prossime giornate. Un momento di appannamento può capitare, anche perché avete imparato a gestire le difficoltà soprattutto in lavoro grazie alla vostra professionalità.

Leone: la Luna in Scorpione vi sta creando parecchi grattacapi, anche perché in tanti vi stuzzicano colpendovi nell’orgoglio. Ma non è il momento di reagite, lasciate passare in attesa di giornate migliori che non tarderanno ad arrivare. Anche in amore dovete frenare impulsi di gelosia che non promettono nulla di buono.

Vergine: come per il Leone, anche per voi con la luna opposta bisogna stare molto attenti, soprattutto nell’ambiente lavorativo dove arriverà in giornata una grossa novità che potrebbe farvi svoltare. Pazientate e rimanete tranquilli perché dovete farvi trovare pronti e preparati a questo cambiamento fondamentale che attendevate da tempo.

Gli altri sei segni: Bilancia, è il momento di osare

Bilancia: vi sentite particolarmente fortunati e potete anche pensare di puntare qualche euro sul gioco. Ma attenzione, non arriverà una vincita che vi cambierà la vita, ma provateci senza farvi prendere la mano. Nel lavoro qualche collaboratore potrebbe fuorviarvi, fidatevi sempre del vostro intuito.

Scorpione: è il momento di osare in una giornata che promette scintille e belle sorprese. In lavoro avete accantonato un progetto che è arrivato il momento di riprendere. In amore smettete di indugiare, il momento di affondare il colpo è arrivato. Avrete solo delle belle sorprese.

Sagittario: non scoprite troppo le vostre carte perché non serve osare troppo sia in lavoro che in amore, perché rischiate di rimanere con nulla in mano sia in ambito lavorativo che in amore. Il vostro carattere forte, anche con la Luna contraria, vi darà la carica per tornare al meglio molto presto.

Capricorno: le scorie di un periodo difficile rimangono, ma già nel corso della giornata comincerete a riprendervi al meglio con la serata che vi regalerà tante soddisfazioni. Tenete fuori i problemi economici dai discorsi col partner, e la notte vi regalerà tante soddisfazioni.

Acquario: non godete ancora di una brillantezza che vi garantisce di prendere delle decisioni importanti, ma state per tornare quelli di qualche giorno fa. Non vi resta che rinviare decisioni importanti senza dare agli altri la sensazione di mollare la presa. Si tratta di attendere davvero poco ancora per tornare a sentirvi i migliori.

Pesci: un messaggio inatteso riaccenderà la passione ed il vostro cuore. Dovevate solo rimettervi in moto dopo un piccolo appannamento, ma adesso avete acquisito lo smalto che serve per riprendere discorsi importanti dove li avevate interrotti.