In 13 regioni già occupati in terapia intensiva posti "no Covid"

In 13 regioni già occupati in terapia intensiva posti "no Covid" Tra le tredici regioni ci sono Lombardia, Umbria e Toscana. Dalla fine di ottobre quasi il 45% dei posti in terapia intesiva sono occupati da pazienti Covid-19