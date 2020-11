Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti.

Tutte le testate giornalistiche US più autorevoli l’hanno dichiarato vincitore: aggiudicandosi la Pennsylvania, Joe Biden ha definitivamente sconfitto il rivale, il presidente uscente Donald Trump, ed è diventato il 46imo presidente degli Stati Uniti.

È il presidente eletto con il maggior numero di voti nella storia delle elezioni democratiche: ben 75 milioni di voti.

Su Twitter, il nuovo presidente dice:

America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande paese.

Il lavoro che ci attende sarà duro, ma ti prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no.

Manterrò la fede che hai riposto in me.

A fianco di Joe Biden, con la carica di vicepresidente, Kamala Harris, democratica di origine giamaicana, fervente sostenitrice del movimento Black Lives Matter. Entra nella storia come prima donna vicepresidente.

Il suo Twitter a pochi minuti dall’elezione recita:

Questa elezione riguarda molto di più che @JoeBiden o me.

Riguarda l’anima dell’America e la nostra volontà di lottare per lei.

Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

E poi, chiama al cellulare il nuovo presidente degli Stati Uniti e, contentissima, gli dice: “We did it, Joe! You’re going to be the next president of the United States (ce l’abbiamo fatta, Joe! Sei il nuovo presidente degli Stati Uniti)”.

Donald Trump non concede la vittoria ai democratici, e continua a denunciare brogli, manipolazioni, truffe. Il presidente repubblicano uscente, contrariamente al solito, non ha ancora scritto nulla su Twitter relativamente al risultato delle elezioni che lo vede sconfitto.

Le reazioni dei politici italiani

Di Maio, su Twitter (in inglese):

Congratulazioni al presidente eletto @JoeBiden.

L’amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche.

Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà.

Renzi ritwitta direttamente il tweet di Joe Biden.

Laura Boldrini evidenzia la prima volta di una vicepresidente donna:

Hanno vinto! Cambia la storia.

E per la prima volta una donna alla vicepresidenza degli Usa.

Zingaretti ha twittato un messaggio di speranza e gioia:

Con @JoeBiden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo.

Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti.

