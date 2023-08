Svuotano la casa di un parente defunto, trovano questa scatola: diventano milionari

Diventare milionari non è particolarmente difficile se si hanno case e soffitte piene di misteri da svuotare. Vediamo cosa è successo ad alcune persone.

La storia che stiamo per raccontarti oggi riguarda una coppia che si è ritrovata a svuotare la soffitta di un parente passato a miglior vita. Risultato: sono diventati milionari.

Come diventare milionari

Per poter diventare milionari, molto spesso, basta un semplice colpo di fortuna, come quello che è accaduto ad una coppia inglese di cui stiamo per raccontarti la storia qui di seguito. Ma andiamo con ordine.

La coppia protagonista della nostra storia è residente a Burnham-on-Sea, nell’Avon, una regione che si trova nel Somerset inglese (sud ovest dell’UK). La notizia del ritrovamento è stata data dalla polizia del posto, attraverso una comunicazione via Facebook. Anche se la comunicazione è arrivata soltanto adesso, l’episodio ha avuto luogo qualche anno fa. Ha avuto dello straordinario poiché è stato visto dalla gente del posto come un’atto di onestà.

Nel post pubblicato dalla polizia locale sul popolare social network si legge la seguente dicitura:

“Questa estate potrebbe essere stata migliore del previsto per due coniugi di Burnham-on-Sea, grazie al personale del centro di riciclaggio di Bath e del North East Somerset Council”.

Cosa ha trovato la coppia

Nello specifico, cosa ha trovato la coppia, tanto da avergli permesso di diventare milionari? In pratica, la coppia aveva subito una perdita: un loro caro parente era scomparso da poco. Ora, dovevano occuparsi dell’arduo compito di dover svuotare la casa del defunto, compresa la soffitta, con tutto quello che conteneva. Distrattamente, i due avevano gettato via, direttamente in discarica, anche diverse scatole di cui non avevano controllato il contenuto.

Dopo aver seguito un cavo elettrico per sincerarsi di dove terminasse, i poliziotti che stavano lavorando in discarica, si sono imbattuti in una scatola di cartone che era celata da un altro contenitore. Al che sono stati gli agenti a fare la scoperta.

La scatola era una sorta di scrigno del tesoro contenente ciò che ha fatto diventare i due milionari ovvero 15mila sterline che di li a poco sarebbero finite al macero. Gli agenti hanno verificato a chi appartenesse l’auto che aveva lasciato lì quel tesoretto e sono riusciti a risalire alla coppia di sbadati eredi grazie a targa e videocamere di sorveglianza.

I due non hanno potuto che ringraziare i poliziotti che hanno fatto anche ben più di ciò che gli competeva, con grande onestà. La coppia lo ha fatto anche attraverso i commenti del post che era stato condiviso su Facebook. Sicuramente per la coppia, dopo un periodo stressante dovuto al lutto, quel denaro ha fatto davvero comodo, giusto in tempo per viversi le festività un po’ più sereni.