La Fifa ha sospeso per 3 mesi Rubiales, ma la Federcalcio risponde a Hermoso difendendo il dirigente della nazionale: “Andare in Nazionale è un obbligo”.

E’ arrivata la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA sul caso Rubiales-Hermoso. Gli organi del calcio mondiale hanno deciso per la sospensione del dirigente spagnolo per tre mesi, nei quali non potrà effettuare alcuna attività legata al calcio all’interno della Spagna e a livello internazionale. Intanto la Federcalcio si schiera a favore del presidente e si rivolge alle calciatrici: “Andare in nazionale è obbligatorio in caso di convocazione per i tesserati”.

Rubiales sospeso dalla FIFA: tre mesi di stop dopo il bacio alla Hermoso

La FIFA ha squalificato per 90 giorni Luis Rubiales, per il dirigente della federazione spagnola niente attività nazionali e internazionali all’interno del mondo del calcio per 3 mesi. Decisione arrivata in seguito al bacio dato durante le celebrazioni per la vittoria dei mondiali della nazionale femminile di calcio, alla calciatrice Hermoso.

Si attende adesso procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, con la Federazione spagnola che ha difeso il presidente rispondendo a quanto affermato da Hermoso. In una nota la federcalcio ha condiviso anche una foto in cui la calciatrice abbraccia e solleva Rubiales, immagini che proverebbero la natura consensuale del bacio, come affermato dal dirigente di recente. Un lunghissimo comunicato nel quale al federazione risponde anche alla lettera aperta firmata da tutte le calciatrici della nazionale che avevano minacciato di non scendere più in campo, affermando che accettare la convocazione per i tesserati è obbligatorio.

Nella nota la federcalcio scrive inoltre che tutte le azioni legali verranno effettuate a difesa “dell’onore del Presidente della RFEF, che ha esposto in modo chiaro e semplice come si sono svolti gli eventi che sono causa di conflitto da parte di ampi settori della società contro il signor Presidente“.

Il governo spagnolo presenta una denuncia contro Rubiales

Oltre alla squalifica da parte della FIFA secondo quanto si apprende anche il governo spagnolo starebbe presentando delle misure al gesto di Rubiales. Il Consiglio Superiore dello Sport avrebbe inviato una richiesta al Tribunale sportivo per possibile violazione della Legge sullo Sport e del Regio Decreto sulla Disciplina Sportiva. Una eventuale infrazione che sarebbe considerata molto grave e potrebbe portare alla sospensione per Rubiales.

Si tratterebbe dell’eventuale violazione dell’articolo 76.1, legge che si riferisce ad abusi da parte delle autorità e che violano il decoro sportivo.