Chi è il conduttore di Temptation Winter: il nome

È ormai praticamente certo che il docu-reality dei sentimenti avrà una versione invernale, chiamata Temptation Winter. Ecco chi sarà a condurla.

Visto il grande successo di pubblico ottenuto da quest’ultima edizione di Temptation Island, era quasi scontato che Mediaset decidesse di riconfermarla, ma nessuno immaginava che potesse esserci anche una versione invernale! Invece è proprio ciò che Pier Silvio Berlusconi ha annunciato nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti 2023/2024 lo scorso 4 luglio. Da quel momento è partito il toto-nomi su chi l’avrebbe potuta condurre. Ora, sembra che finalmente ci sia il nome del suo nuovo padrone di casa, stando alle ultime indiscrezioni di TvBlog.

Temptation Winter, svelato il nome ufficiale del conduttore

Sarà ancora Filippo Bisciglia, secondo il sito, a condurre la versione invernale del programma dedicato ai sentimenti e alle relazioni tra fidanzati. Effettivamente, nonostante si fossero ipotizzati altri nomi come timonieri della trasmissione, l’ex gieffino è quello più indicato per presentare lo show.

Non solo Bisciglia conosce perfettamente la trasmissione, avendola presentata fin dalla prima edizione, nel 2014, ma è anche la persona più indicata, grazie ad una conduzione pacata e coinvolgente allo stesso tempo, imparata in tanti anni alla “corte” di Maria De Filippi.

Nulla da fare, quindi, per Silvia Toffanin, che all’inizio sembrava dover anche condurre la nuova edizione de La Talpa, Ilary Blasi, rimasta orfana di programmi, dopo l’ultima disastrosa edizione de L’Isola dei Famosi, e Raffaella Mennoia, grande amica della conduttrice pavese e a capo della redazione di Uomini e Donne e Temptation Island.

Una conferma, seppur ufficiosa, quella di Bisciglia, che rincuora e rende felici i fan del programma, soprattutto sui social, che speravano fin dai primi giorni dalla conferma dell’edizione invernale di vedere proprio Filippo di nuovo alla conduzione, ritenendolo il più indicato.

Come funzionerà l’edizione invernale di Temptation Island

Del resto, come aveva lui stesso affermato nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, “Quando racconto le cose ci metto il cuore. Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore e quindi sono avvantaggiato”.

L’edizione Winter del programma vedrà mettersi in gioco non solo coppie di perfetti sconosciuti, ma anche Vip, proprio come sta accadendo per l’ultima versione del Grande Fratello, che partirà il prossimo 11 settembre. Benché non ci sia ancora una data certa, la trasmissione dovrebbe iniziare presumibilmente a gennaio 2024.

Anche il titolo non è ancora sicuro, anche se per il momento il più gettonato è Temptation Winter. Si tratterà di una delle trasmissioni di punta sicuramente del nuovo anno, e se riuscirà a seguire il successo della versione tradizionale, Mediaset potrà contare su ascolti record: l’ultima edizione di Temptation Island ha fatto registrare numeri incredibili, con una media di share del 28%, un record, considerato il periodo estivo.