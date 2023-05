Spruzza questo liquido e il tuo materasso non avrà neanche una macchia: come nuovo

Il tuo materasso sarà come nuovo se gli spruzzerai sopra questo liquido che ti insegneremo a preparare di seguito.

Oltre che sul materasso, questo liquido sarà utile per togliere le macchie anche da diversi altri imbottiti come, ad esempio, i sedili della macchina.

Materasso: come si pulisce?

Con il corso del tempo, il proprio materasso potrebbe sporcarsi. La pulizia periodica di un materasso consiste nel togliere, grazie ad un aspirapolvere, almeno una volta a settimana, tutta la polvere che vi si accumula su. Oltre alla polvere, si sa, il materasso è anche covo di acari, di resti di derma e capelli. Averlo sempre igienizzato favorisce il nostro sonno e, soprattutto per i soggetti allergici, scongiura brutte reazioni.

Oltre alla polvere, però, il materasso potrebbe macchiarsi. Soprattutto se si hanno bambini o animali in casa, il rischio che il nostro letto si macchi è dietro l’angolo. Che sia con cibo, bevande oppure pipì, non è affatto difficile che si sporchi. Il problema sopraggiunge quando quelle macchie devono essere rimosse. Soprattutto se il materasso non è sfoderabile e se non ci si vuole rivolgere ad una ditta specializzata, togliere via le macchie potrebbe essere un’impresa. Lo stesso dicasi per i divani, le poltrone o altri imbottiti difficili da lavare come i sedili dell’automobile. Soprattutto se i tessili sono chiari, lo sporco si vede con molta più facilità.

Per fortuna, esistono dei rimedi casalinghi che possono assicurare la rimozione delle macchie in modo facile, veloce ed economico. Scopri di seguito come realizzare un liquido portentoso da usare per togliere anche le macchie più ostinate da materassi ed imbottiti.

Il liquido fai da te

Oggi ti spiegheremo come creare un liquido molto potente ed efficace per pulire i tuoi imbottiti. Ti occorreranno quattro semplici ingredienti che si possono trovare facilmente in casa. Veniamo alla preparazione.

In un recipiente, versa 500 ml di acqua a temperatura ambiente. Seguiranno 150 millilitri di detersivo liquido di qualsiasi marca. Aggiungi in seguito, 150 ml di alcol denaturato. L’ultimo ingrediente è il perossido di idrogeno (volume 40) che ti servirà nella quantità di 90 ml. Se non ne hai in casa, si trova facilmente al supermercato. Con l’aiuto di una spatola, mescola bene gli ingredienti di cui sopra.

Con l’aiuto di un imbuto, trasferisci questo liquido in un contenitore dotato di spruzzino. Puoi riciclarne uno che hai già. Dopo aver indossato i guanti protettivi per le mani, spruzza il liquido direttamente sulla macchia presente sul materasso. Poi, passaci sopra una spugna o una spazzola. Vedrai che la macchia verrà via in pochi secondi.

Questo potente mix di ingredienti sarà in grado di rimuovere efficacemente soprattutto le macchie superficiali. Per quelle più profonde potrebbe essere necessario più tempo ed olio di gomito.