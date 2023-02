Il rimedio casalingo efficace per eliminare i talloni screpolati definitivamente

By

Ecco qual è il rimedio casalingo che porrà finalmente fine ai vostri talloni screpolati. Non avrete più questo problema.

Di seguito vi mostriamo qual è il rimedio casalingo conosciuto da pochi che vi aiuterà a eliminare per sempre questo fastidioso inestetismo.

Talloni screpolati, ecco le cause

I talloni screpolati sono un problema comune che colpisce molte persone. Questa condizione si verifica quando la pelle intorno ai talloni diventa secca, dura e screpolata. Ciò può causare fastidio e talvolta anche dolore, soprattutto quando si cammina o si indossano scarpe aperte.

La pelle secca è la causa principale dei talloni screpolati. La pelle intorno ai talloni è naturalmente più spessa e secca rispetto ad altre parti del corpo. Se non viene idratata regolarmente, può diventare secca e screpolata.

L’uso di scarpe aperte come sandali, infradito o scarpe con i tacchi alti può causare la secchezza e screpolatura dei talloni. L’esposizione all’aria secca e polverosa può contribuire alla secchezza della pelle intorno ai talloni.

Il sovrappeso e l’obesità possono causare una pressione eccessiva sui piedi e sui talloni, che può portare alla screpolatura della pelle.

Le carenze di alcune vitamine e minerali, come la vitamina E, la vitamina C e lo zinco, possono causare la secchezza della pelle e la formazione di screpolature.

Alcune condizioni mediche, come il diabete e l’ipotiroidismo, possono causare secchezza e screpolatura della pelle, incluso quella intorno ai talloni.

L’esposizione prolungata all’acqua può causare secchezza della pelle intorno ai talloni. Questo è comune tra coloro che nuotano frequentemente o trascorrono molto tempo in piscina.

La mancanza di igiene del piede può portare alla formazione di batteri e funghi sulla pelle dei piedi, causando secchezza e screpolatura.

Il rimedio casalingo efficace

La pasta di patata e limone è un rimedio naturale popolare per la cura dei talloni screpolati. Ecco come prepararla:

Materiali necessari:

1 patata di media grandezza

1 limone

Sale grosso

1 cucchiaio di dentifricio

Una ciotola

Una grattugia

Una garza o un colino

Un asciugamano

Inizia grattugiando la patata utilizzando una grattugia a fori larghi. Grattugia tutta la patata e mettila in una ciotola. Utilizza una garza o un colino per filtrare il succo dalla patata grattugiata. Metti la garza o il colino sopra un’altra ciotola e versa il succo di patata grattugiata sulla garza. Utilizza le mani per premere e spremere la garza o il colino e far uscire il succo di patata nella ciotola.

Taglia il limone in due parti e spremilo per estrarre il succo. Versa il succo di limone nella ciotola con il succo di patata. Aggiungi una piccola quantità di sale grosso nella ciotola e mescola bene il composto. Aggiungi una quantità di dentifricio nella ciotola e mescola di nuovo il composto fino a quando non diventa omogeneo.

Applica la pasta sulla zona dei talloni screpolati e massaggiare delicatamente con le mani per alcuni minuti. Puoi anche utilizzare una pietra pomice per aiutare a rimuovere la pelle secca. Lascia agire la pasta per 15-20 minuti e poi risciacqua i piedi con acqua tiepida.

Asciuga i piedi con un asciugamano e applica una crema idratante per piedi. Questa pasta può essere utilizzata due o tre volte alla settimana per aiutare a mantenere i talloni morbidi e lisci. Tuttavia, se i talloni sono gravemente screpolati o se il problema persiste nonostante l’utilizzo della pasta, è consigliabile consultare un medico o un podologo per ulteriori valutazioni e trattamenti.