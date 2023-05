By

Sette persone sono morte In Texas, precisamente a Brownsville, e almeno sei sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un Suv mentre aspettavano presso la fermata dell’autobus vicino a un centro per migranti. La polizia di Brownsville, una città degli Stati Uniti vicino al confine con il Messico, ha arrestato il sospettato, un uomo ispanico. Stando alle informazioni emerse si apprende che l’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 ora locale. La maggior parte delle vittime, secondo il direttore del centro di accoglienza m, che ha assistito personalmente all’ incidente, erano migranti venezuelani.

Il portavoce della polizia locale Martin Sandoval ha dichiarato ai media locali che l’uomo avrebbe compiuto un “atto intenzionale“. Ha precisato inoltre che il sospetto è stato arrestato per “guida spericolata” e attualmente si trova in ospedale, sorvegliato dalla polizia.

Victor Maldonado, direttore del centro per migranti, ha esaminato il video di sorveglianza del centro dopo aver ricevuto una telefonata relativa all’incidente.

“Quello che emerge dal video è che un SUV, una Range Rover, ha attraversato il semaforo situato a circa un centinaio di metri di distanza e ha colpito le persone sedute alla fermata dell’autobus” ha dichiarato Maldonado.

La fermata dell’autobus si trova esattamente di fronte al centro per migranti e non era segnalata.

Secondo quanto riferito da Maldonado, le persone in attesa non avevano a disposizione delle panchine e si trovavano sedute lungo il marciapiede.

Le persone colpire erano in prevalenza di nazionalità venezuelana. Il centro Ozanam rappresenta l’unica opzione per trascorrere la notte nella città di Brownsville.

Secondo il direttore il centro ospita quotidianamente tra le 250 e le 380 persone. Il rifugio ha una capacità massima di 250 persone, ma molte di quelle che arrivano se ne vanno il giorno stesso.

Nelle ultime settimane, l’aumento degli attraversamenti del confine ha portato la città a dichiarare lo stato di emergenza, mentre le risorse locali, statali e federali si coordinavano per fornire assistenza legale e umanitaria. Il centro offre un servizio di trasporto ai migranti durante la settimana, ma questi ultimi sono anche liberi di utilizzare i mezzi pubblici della città.

Le informazioni emerse dalla polizia e dalle autorità

Secondo una fonte, la polizia aveva inizialmente cercato un secondo uomo armato, ma ora afferma che l’assassino ha agito da solo. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che l’agente Allen ha sparato al tiratore uccidendolo.

Il video girato dall’alto ha mostrato centinaia di persone che lasciavano l’area, molte con le mani alzate. Le riprese aeree hanno mostrato almeno tre corpi coperti da lenzuola fuori dal centro commerciale.

Il capo della polizia di Allen Brian Harvey ha descritto come il tiratore è stato ucciso: “Uno dei nostri agenti stava rispondendo a una chiamata non correlata con il centro commerciale. Ha sentito gli spari, si è diretto verso il suono, ha affrontato il sospetto e lo ha neutralizzato.”

Secondo quanto riferito dai testimoni alla CNN, l’uomo armato indossava un equipaggiamento tattico e vestiva completamente di nero.

In una foto ottenuta dalla CNN, si può vedere il corpo di quello che sembra essere l’uomo armato a terra fuori da un ristorante del centro commerciale. L’individuo, con un’arma in stile AR-15 nelle vicinanze, sembra indossare un giubbotto antiproiettile con diversi caricatori extra attaccati al petto.

La polizia ha dichiarato di aver identificato il veicolo del sospettato deceduto e di averlo fatto esaminare dagli artificieri come misura precauzionale, secondo quanto riferito dalla fonte.

La sparatoria di massa in Texas rappresenta l’ultimo episodio di una serie inarrestabile di violenza armata in tutto il paese, che ha portato il terrore nei supermercati, nelle scuole, negli ospedali e in altri luoghi comunemente considerati sicuri. Questo evento arriva pochi giorni dopo che un uomo armato, durante una visita a una struttura medica ad Atlanta, ha presumibilmente ucciso almeno una persona e ferito altre quattro con una pistola, prima di essere catturato diverse ore dopo.

Il governatore Greg Abbott ha definito l’attacco a come una “tragedia senza parole“, affermando in una dichiarazione che “i nostri cuori sono con la comunità di Allen, in Texas”.

La città di Allen ha twittato: “I nostri cuori sono con le persone e le famiglie colpite da questo tragico evento”.

Il rappresentante Keith Self, deputato repubblicano il cui distretto congressuale include Allen, ha dichiarato che la sparatoria avrebbe potuto essere ancora più grave, se non fosse stato per la rapida risposta delle forze dell’ordine.

Self durante una conferenza stampa sabato sera ha dichiarato: “Non sapremo mai quante vite sono state salvate grazie alle rapide azioni dei nostri primi soccorritori“.

Secondo quanto riferito al corrispondente della CNN acquirenti e dipendenti si sono nascosti nelle aree di stoccaggio quando hanno sentito gli spari. Testimoni hanno dichiarato che alcune persone sono rimaste nascoste sul posto per un massimo di due ore mentre le forze dell’ordine evacuavano il vasto complesso.

Un testimone ha anche riferito di aver visto un uomo con le mani al collo e “il sangue che gli colava”.