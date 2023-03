Se vuoi capi morbidi e profumati, versa questo nella vaschetta della lavatrice

Capi morbidi e profumati dopo ogni lavaggio? Allora devi versare questo ingrediente nella vaschetta della lavatrice. Solo così il tuo bucato sarà incredibilmente pulito, disinfettato e privo di odori sgradevoli.

Se sei alla ricerca di una soluzione green per avere capi profumati e morbidi, allora ti serve un ingrediente solo: versalo nella tua lavatrice e assisti alla magia. Rimarrai a bocca aperta.

Lavatrice, perché spesso il bucato non profuma di pulito

Ti sarai sicuramente ritrovata anche tu a ripetere più volte un lavaggio perché i panni appena tirati dalla lavatrice non odorano di buono, come si suol dire. Questo purtroppo è un problema comune che in tanti si ritrovano ad affrontare, anche se la lavatrice che hai a disposizione è nuova o di ultima generazione.

Come mai talvolta, il bucato non profuma o non è morbido al tatto? Tante sono le ragioni che possono portare a inconvenienti di questo genere. Secondo gli esperti, talvolta, nel nostro elettrodomestico di fiducia si viene a creare addirittura la muffa senza che noi ce ne accorgiamo.

Ovviamente essa influenza il lavaggio finendo per trasferirsi sui nostri vestiti. Ecco perché è importante fare spesso dei lavaggi anche a vuoto, senza cioè il carico di panni, della lavatrice per far sì che possiamo disinfettarla con i prodotti più opportuni.

Ci sono però tanti suggerimenti, spesso ignorati, che possono invece aiutarci a ottenere un bucato perfetto. Per esempio, ricordati che non è intelligente chiudere la lavatrice dopo ogni lavaggio perché si può creare così umidità.

Utilizza poi i classici sacchetti a rete per evitare che piccoli oggetti possano infilarsi nella gomma dell’elettrodomestico. Ancora, appena il programma di lavaggio è terminato, rimuovi immediatamente i vestiti dalla lavatrice: non aspettare che si asciughino con l’oblò chiuso perché così si verrà a creare umidità.

Infine, asciuga dopo il lavaggio, la gomma dell’oblò e lava regolarmente la vaschetta del detersivo per rimuovere tutti i prodotti rimasti come i residui. Attenzione anche al detersivo che si utilizza!

Spesso è proprio quest’ultimo il responsabile principale di panni non profumati e soprattutto non morbidi al tatto. Se sei alla ricerca di una soluzione green per avere un bucato perfetto, continua a leggere questo articolo.

L’ingrediente segreto per un lavaggio perfetto

Se sei stanco di avere un bucato non solo non profumato ma neanche morbido al tatto, allora qui troverai la soluzione. Oltre alle ragioni che ti abbiamo elencato poco sopra, spesso il perché i tuoi vestiti non fuoriescano dalla lavatrice perfetti, dipende anche dal detersivo.

La maggior parte dei prodotti che utilizziamo per lavare i nostri indumenti sono chimici o per nulla green. Se sei alla ricerca di una soluzione naturale per avere un bucato perfetto, profumato e capi morbidi al tatto, allora sei capitato nel posto giusto.

Ti serve un solo ingrediente da inserire nella vaschetta della tua lavatrice per cambiare completamente la tua routine domestica. Sai di che cosa hai bisogno? Semplicemente del bicarbonato di sodio.

Ebbene sì, questo ingrediente super versatile che puoi utilizzare non soltanto in cucina, si rivela davvero un alleato incredibile per la pulizia domestica. Prova per esempio a strigliare pentole e padelle con questo sale bianco e vedrai che risultati straordinari: il bruciato o la ruggine scompariranno in un battibaleno.

Come lo utilizziamo invece per la pulizia dei panni? Devi sapere che il bicarbonato non soltanto elimina i cattivi odori ma è in grado anche di togliere le macchie più difficili e far profumare i vestiti.

I consigli degli esperti per capi morbidi e profumati

Esso contribuisce anche a mantenere i tuoi capi morbidi dopo il lavaggio. Quanto ne devi versare? La posologia dipende dai risultati che vuoi ottenere. Se per esempio il tuo obiettivo è eliminare gli odori dai vestiti, allora il bicarbonato di sodio, che regola i livelli di pH nell’acqua della lavatrice, deve essere aggiunto nella quantità di mezza tazza per ogni carico di bucato.

Invece se non vuoi servirti dell’elettrodomestico in questione, puoi lavare anche i panni a mano immergendo la stessa quantità di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida: i risultati sono i medesimi.

Se vuoi aumentare invece le prestazioni del detersivo, aggiungi sempre mezza tazza di bicarbonato ad un sapone green che verserai nella vaschetta del prelavaggio: vedrai che il tuo bucato sarà non solo profumato ma anche le macchie eventualmente presenti scompariranno dai vestiti.

Puoi utilizzare il bicarbonato anche come sostituto integrale del detersivo per bucato visti infatti i tanti effetti positivi per i tuoi capi. Esso elimina le macchie più ostinate e ammorbidisce i vestiti nella fase del lavaggio. Ma non è tutto: accende i colori e rende il bianco brillante soprattutto se messo nella vaschetta del prelavaggio. Inoltre, è un ottimo antimicrobico e antimicotico.

Come puoi vedere, il bicarbonato di sodio è davvero straordinario. E’ un ingrediente versatile da poter utilizzare dappertutto. Per la lavatrice poi è incredibile. Non preoccuparti se hai la pelle sensibile, i vestiti lavati con il bicarbonato non ti daranno problemi. Questo prodotto infatti è privo di additivi e quindi sei al riparo da prurito ed eruzioni cutanee.