Sale e detersivo in polvere, mischiali: ecco perché valgono oro in casa

Ecco cosa otterremo unendo il sale al detersivo in polvere. Se li unirete, risolverete dei grossi problemi in casa.

Vi sveliamo tutti i segreti di questo rimedio incredibile, grazie al quale non avrete più alcuni problemi che sembravano insormontabili all’interno della vostra dimora.

Casa sporca, come evitare di arrivare al limite

Tantissime persone, spesso lavoratrici, lamentano di avere la casa sporca e di non sapere come riuscire a mantenerla pulita, senza assumere il personale di servizio.

Proprio per questo, oggi vi daremo alcune dritte che speriamo che vi serviranno. In primo luogo potete acquistare alcuni elettrodomestici che vi faciliteranno in fase di pulizia. Alcuni di questi sono, ad esempio, i robot aspirapolvere, che funzionano in maniera autonoma e riescono a pulire e a igienizzare completamente il pavimento senza che voi facciate nulla.

Un altro consiglio è quello di sfruttare i vapori. Se, per esempio, non avete tempo per pulire il bagno, vi consigliamo di lasciare che evaporino in acqua calda, e la porta chiusa, alcuni profumi e disinfettanti. In questo modo, successivamente dovrete soltanto passare un panno pulito per asciugare il tutto e il vostro servizio si manterrà sempre pulito e splendente.

Un’altra raccomandazione, che sembrerà scontata eppure non lo è, è quella di evitare di sporcare la casa. Se tutte le volte che usate un oggetto, lo riposate, e che se mangiate eliminate i residui di cibo e mettete le stoviglie in lavastoviglie, siamo sicuri che la vostra casa si manterrà sempre pulita e ordinata.

Un altro consiglio è quello di arieggiare ripetutamente tutti gli ambienti della vostra casa, in modo che i cattivi odori escano. Se avete delle piante, curatele regolarmente e rimuovete tutte quelle foglie che stanno morendo, per evitare che lo facciano da sole più tardi e che a causa dell’aria invadano tutti gli angoli nascosti della vostra casa.

Oggi, però, vi proponiamo un metodo incredibile che vi permetterà di pulire la vostra casa in modo davvero efficace.

Sale e detersivo in polvere, un mix vincente

Il metodo in questione impiega alcuni cucchiai di sale, del detersivo in polvere, due cucchiai di alcol e dell’aceto. Create questo mix vincente e mettetelo all’interno di una boccetta spray.

Quindi spruzzate questo mix, dopo averlo ben agitato, su tutte le superfici che ritenete siano spesso sporche, opache ed emanino cattivi odori. Ci riferiamo, ad esempio, al water e al lavabo.

Dopo aver spruzzato il mix, tirate lo sciacquone o fate scorrere l’acqua corrente, dopodiché passate un panno asciutto per rimuovere tutti i residui di acqua. Ricordatevi che la principale fonte del calcare, ad esempio, è proprio l’acqua, quindi assicuratevi che tutte le superfici siano sempre asciutte.

Questo rimedio è ottimo anche per prevenire l’umidità e le muffe, che spesso invadono le superfici di due tra le stanze più difficili da gestire all’interno della nostra casa: stiamo parlando proprio della cucina e del bagno, due luoghi che sono davvero difficili da mantenere puliti.

La soluzione che vi abbiamo proposto è davvero efficace, oltre che economica. Siamo sicuri che vi farà risparmiare una montagna di soldi.