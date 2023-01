Bicarbonato in giardino, i 10 usi per le tue piante che ancora non conoscevi

Bicarbonato di sodio in giardino: ecco i dieci utilizzi per le tue piante e fiori che ancora non conoscevi: da provare subito.



Spesso lo utilizziamo in cucina ed in bagno per eliminare le incrostazioni di calcare o per combattere l’odore di fogna che proviene dai tubi di scarico della doccia e del lavandino. Stiamo parlando del bicarbonato, che può trovare impiego anche in giardino. È un segreto che molti vivaisti e fiorai mettono in pratica per mantenere la freschezza dei fiori recisi e per contrastare anche la formazione dei germi e dei batteri che si annidano sulle pareti del vaso. Scopriamoquali sono i dieci usi del bicarbonato di sodio per le tue piante che ancora non conoscevi.

Bicarbonato di sodio: cos’è?

Tutti quanti conosciamo il bicarbonato di sodio, ovvero un sale di sodio dell’acido carbonico. Spesso viene impiegato dalle aziende alimentari con la sigla E 500 come additivo alimentare codificato dall’UE. Oltre che come additivo alimentare, il bicarbonato di sodio è utilizzato con scopi di digestivo, igienizzante, sbiancante, terapeutico ed esfoliante.

Tra gli effetti collaterali derivanti dall’utilizzo del bicarbonato annoveriamo: stanchezza, vomito, ipertensione, nausea, edema e sete eccessiva.

Bicarbonato di sodio in giardino: gli utilizzi che non conoscevi

Ci sono dieci utilizzi del bicarbonato di sodio che non conoscevi e puoi impiegare nel tuo giardino.

Il bicarbonato di sodio è un valido rimedio low cost che può trovare impiego nelle pratiche di giardinaggio e nella coltivazione del proprio orto.

Tutti noi abbiamo facile disponibilità del bicarbonato in casa dato che possiamo utilizzarlo nella cura della persona e nella pulizia della casa. Il bicarbonato può essere impiegato nel giardinaggio per proteggere le piante ed i fiori dagli attacchi dei parassiti e degli insetti. Basta addizionare un cucchiaio di bicarbonato di sodio nel terreno per proteggerlo e per combattere la formazione dei funghi.

Il bicarbonato di sodio può essere impiegato come valido ed efficace rimedio naturale per pulire ed eliminare le colonie di muffe e di licheni che si formano sulle lastre delle pavimentazioni esterne dei giardini e degli orti. Per mantenere il buono stato di salute del giardino e per combattere i funghi, è bene aggiungere al terreno una miscela di acqua, bicarbonato e di acido citrico. Inoltre, per eliminare le fastidiose erbacce, è possibile utilizzare il bicarbonato di sodio.

Ad esempio, per eliminare la pericolosa pianta della digitaria, è possibile vaporizzare con uno spruzzino una soluzione di acqua e di bicarbonato di sodio. Per disinfettare il terreno e per mantenere il PH dello stesso, è possibile utilizzare un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Per le piante acidofile, come il basilico e l’ortensia, il bicarbonato di sodio è un vero toccasana. Per fare sì che le piante e i fiori recisi non appassiscano, è bene aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. Anche per pulire gli strumenti del giardinaggio, il bicarbonato è un vero e proprio rimedio efficace.