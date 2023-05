Questa antica macchina da scrivere oggi vale 2.000 euro: tua nonna la usava sempre

Una macchina da scrivere antica e bellissima, oggi arriva ad un valore di 2.000 euro: i collezionisti la cercano ovunque.

Il vintage sta dominando il mondo e piace tantissimo. Non si tratta solo di dare una seconda vita agli oggetti per non buttarli, rispettando l’ambiente, ma anche scovare oggetti da collezione e venderli agli esperti. Oggi, le macchine da scrivere e quelle per cucire sono sicuramente le più desiderate dai collezionisti. Se in cantina oppure in soffitta di nasconde un oggetto di questo tipo, meglio farlo controllare perché potrebbe valere tantissimi soldi. Perché usarlo come soprammobile quando si potrebbe vendere?

Macchina da scrivere vintage: questa vale tantissimi soldi

Le macchine da scrivere oggi sono vintage, oltre che oggetti cercati dai collezionisti più attenti nel mondo. Il motivo è semplice, infatti tutto ciò che oggi non si usa più acquista fascino e anche valore. Se l’oggetto è anche in ottimo stato di conservazione e funzionante, si possono sicuramente ottenere soldi in più da non sottovalutare.

I primi modelli che vengono in mente sono quelli dell’azienda Olivetti. Il valore di queste macchine non è altissimo, arrivando sino a 100 euro al massimo. Se le nonne e le zie conservano il modello M40, funzionante e tenuto benissimo, allora si potrebbe arrivare sino a 300 euro di valore.

Non solo la M20 datata 1920 ha un valore che supera i 400 anni, solo se priva di danni e in stato di conservazione ottimo.

Modelli rari da collezione cercate dai collezionisti

Se una nonna tiene la sua macchina da scrivere come un soprammobile vintage, si potrebbe chiedere di poterla far valutare. Chi è in possesso della Reminton modello n°7 datata 1899 si potrebbe arrivare ad un valore di 2.000 euro.

Se il modello in questione è lo Yost, non è di certo da buttare via. Infatti il suo valore arriva sino a 500 euro salendo a seconda dei modelli che i collezionisti reputano interessanti. Il modello del 1912 numero 20 ha un valore che supera i 1.800 euro. Per i modelli rarissimi si sale a 2.000, come per la Unica Pitch Braille per i non vendenti. Non è facile da trovare, ma chi la possiede potrebbe guadagnarci moltissimi soldi.

I modelli rari sono di certo i più interessanti, seppur difficili da trovare. Si parla dell’Underwood fabbricato negli Stati Uniti per l’Italia nei primi del 1900. I pezzi superano anche il valore di 2.000 euro, mentre una Hammond Multiplex arriva a 400 euro di valore circa.

Le Olivetti sono sempre le più amate, il noto brand italiano che ha dato vita a pezzi unici nel loro genere. Oggi, una Lettera 35 ha un valore di 300 euro circa, mentre la Valentine classica si aggira sui 200 euro.

I modelli vintage ben tenuti e funzionanti, arrivano ad un valore di 2.000 euro partendo da 100/200 euro. Un ottimo modo per guadagnare dei soldi, vendendo oggetti di valore che hanno attraversato il tempo.